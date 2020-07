Urdangarín está "muy preocupado" por su situación, según su abogado

El abogado del Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, ha explicado este jueves que el marido de la Infanta Cristina está "muy preocupado" por la situación que atraviesa, aunque el letrado ha mantenido sus reticencias a explayarse escudándose en el secreto profesional.

"Lo defenderé en los juzgados, que es donde corresponde"

Ha señalado que desconoce si Urdangarín será imputado por su presunta implicación en negocios irregulares a través del Instituto Nóos que presidía.

"No tengo ni idea sobre si será imputado. Me rijo por los comunicados que envía la Fiscalía". También ha afirmado que conoce las nuevas informaciones que aparecen a través de los medios de comunicación.



Preguntado sobre si tiene pruebas de la inocencia del duque de Palma, ha asegurado que su "obligación profesional es mantener un hermetismo absoluto" sobre este aspecto para no perjudicar a su cliente.