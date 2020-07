UPyD desmiente haber propuesto la fusión de La Rioja, Navarra y Aragón en una "Ebro Región"

Fuentes de UPyD han dicho que la dirección no ha entrado siquiera a analizar esta idea que ha planteado La Rioja porque no conocen esa propuesta, ya que no les ha llegado.

El proyecto que tiene en mente el Consejo Territorial de UPyD de juntar esas tres regiones podría agrupar también a Burgos y Soria. Esta iniciativa ha surgido, según ha explicado la organización territorial, después de la reunión que mantuvieron ayer los presidentes de las comunidades autónomas riojana, Pedro Sanz; navarra, Yolanda Barcina, y aragonesa, Luisa Fernanda Rudi, para establecer mecanismos de colaboración. UPyD de La Rioja, en un comunicado, ha explicado que, por diversos "errores desafortunados" por parte de uno de sus responsables, ha remitido una primera nota informativa en la que proponía la fusión de esas tres comunidades autónomas.

"El contenido de esta nota corresponde a un documento interno de trabajo del partido y en ningún momento corresponde a ninguna propuesta que el partido esté planteándose proponer actualmente", ha subrayado UPyD, que ha insistido en que ese texto "no es más que un ejercicio teórico".