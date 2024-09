Turull relata la huida de Puigdemont: Se escondió en tres pisos y salió por carretera a las ocho de la tarde

El pasado 8 de agosto, día de la investidura de Salvador Illa, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont protagonizó una polémica aparición a escasos metros del Parlament. Un discurso ante miles de personas fue el preludio de su huida hacia Waterloo (Bélgica).

En declaraciones a 'RAC1', el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha revelado más detalles sobre la fuga de Puigdemont, detallando que permaneció en Barcelona "hasta las siete u ocho de la tarde", cuando los Mossos d'Esquadra levantaron la 'operación jaula' para detenerlo.

La huida de Puigdemont

En esta dirección, Turull ha relatado que, tras bajar del escenario en Arc de Triomf, el expresidente de la Generalitat se trasladó a un piso de Barcelona. En este domicilio estuvo "hasta el mediodía", cuando tomó la decisión de volver a Waterloo. Su intención era la de acudir al pleno de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Sin embargo, esta idea inicial se volvió imposible al ver que el dispositivo de los Mossos buscaba detenerle.

Según el secretario general de JxCat, Puigdemont se trasladó desde el primer domicilio hasta un segundo, ubicado más alejado de las inmediaciones del Parlament. Desde este piso partió hacia las ocho de la tarde

Puigdemont llegó a España por carretera, entrando a Cataluña por la autopista AP-7 el 6 de agosto, dos días antes de que se celebrase el debate de investidura. Dos días después, también salió por carretera, Turull no ha revelado qué ruta utilizó, aunque sí ha dicho que regresó a Bélgica sin paradas.

Niega la ayuda de los Mossos

El pasado lunes 26 de agosto, la dirección general de la Policía catalana acordó suspender de forma cautelar a los dos Mossos d'Esquadra detenidos por supuestamente colaborar en la huida de Puigdemont. Sin embargo, Turull ha negado la existencia de cualquier acuerdo con la policía catalana para el arresto del expresident.

Por último, ha afirmado que "hasta el último momento" no se perdió "la esperanza de entrar", porque entre otras cosas la dirección de Mossos le hizo llegar que, "por respeto a sus derechos políticos, no habría detención antes del pleno y que se permitiría su intervención pública y el acceso al Parlament".

No obstante, Santiago Castellà ha sostenido que Puigdemont no tenía intención de interferir en la investidura de Illa. También ha señalado que el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, llamó al candidato socialista y le dijo que los rumores de detención no eran su "responsabilidad", por lo que frenaron las solicitudes para interrumpir el pleno.

