Albert Rivera, sobre Pedro Sánchez: "Es el presidente preferido de Puigdemont, de Bildu y Podemos"

Albert Rivera, expresidente de Ciudadanos, lleva fuera de la política desde 2019 tras el descalabro de la formación naranja en las elecciones generales. Desde entonces estaba alejado de todo foco. Han sido muchos años sin conceder una entrevista en televisión. Y este lunes, ha vuelto para ser entrevistado por Susanna Griso en 'Espejo Público'. El empresario ha abordado la actualidad nacional, ha hablado sobre la figura de Pedro Sánchez y sobre las predicciones que hizo en el Congreso hace años.

En 2019, Rivera alertó de un "plan" de Pedro Sánchez para "perpetuarse en el poder". Asegura que él ya "avisó": "Él tenía un plan clarísimo y lo está ejecutando". Aunque matiza que no está "de acuerdo" con muchas decisiones que se toman" pero tampoco "soy de los que están todo el día deslegitimando a un Gobierno que con una mayoría determinada forma una mayoría parlamentaria".

No considera que la legislatura no vaya a durar ya que "la realidad es que no se me ocurre ningún motivo por el que Puigdemont prefiera a Feijóo de presidente ahora". "Pedro Sánchez es el presidente preferido de Puigdemont, de Bildu y Podemos. Por tanto, esa mayoría de hierro, tiene más puntos para mantenerse en el tiempo", agrega el expresidente de Ciudadanos.

Tras ser preguntado por los 'cambios de opinión' de Sánchez, Albert Rivera ha manifestado que "la realidad es que más allá del presidente Sánchez, si que en la política hay algo que no me gusta, que es que se ha relativizado mucho decir la verdad o mentir. Esto históricamente en política penalizaba. Si tu decías una cosa y mentías, tenías que pedir disculpas o asumir responsabilidades. Hemos pasado a un mundo que todo es líquido, casi gaseoso. Lo hacen muchos líderes en el mundo". Defiende que "si tu tienes que cambiar tu opinión, tienes que dar una explicación". "El por qué no puede ser 'por mí y por mí'. Tiene que ser una cuestión de Estado, estratégica, política de fondo. Echo de menos eso como ciudadano", detalla.

Sobre su vida en política, señala que "hice cosas y me equivoqué muchas veces". "A veces la gente detecta errores donde no los hay y algunos errores no se ven. En mi caso, se habla mucho de si teníamos que haber hecho un Gobierno de coalición con Podemos, con el PSOE... decir la verdad y ser coherente no es un error". "Y cinco años después, lo que yo advertí, pues no es que haya sucedido, ha sucedido con creces. No puedo renegar de cosas que han pasado y que dije que iban a pasar. Y hay cosas que no están en tus manos", manifestaba Rivera.

Ha insistido en que Pedro Sánchez lleva "más de 6 años gobernando con Puigdemont, Otegui, con Podemos". "Y es una decisión legítima que no comparto. Hay que reconocer que Sánchez tenía un plan y lo está ejecutando. Yo advertí que iba a suceder. No me creyeron, me pusieron verde. No puedo renegar de algo que ha sucedido", esgrimía.

