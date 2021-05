El Tribunal Supremo tumba varios cierres perimetrales y restricciones ante el coronavirus

El Tribunal Supremo rechaza el confinamiento del municipio granadino de Montefrío y también tumba el cierre perimetral de las Islas Canarias. No es la primera vez que el Supremo toma esta decisión en circunstancias similares. De hecho, también estamos pendientes de conocer la resolución final sobre el cierre perimetral de Quintanar del Rey en Cuenca.

El fin del estado de alarma trajo consigo una serie de rifirrafes entre Gobierno y los distintos gobierno autónomos. De hecho, el Supremo tuvo que reunirse con los presidentes de sala de lo contencioso de los tribunales de todas para tratar de unificar los criterios respecto a las restricciones que podrían (o no) imponer cada comunidades tras observar la disparidad de opiniones y de resultados entre los Tribunales Superiores de cada. Sin embargo, esta reunión no sirvió de mucho, ya que no se llegó a ningún acuerdo en concreto y alegaron que "se trataba de una primera toma de contacto".

Sobre el cierre perimetral en Montefrío, Granada

Por este motivo, las decisiones sobre las restricciones de movilidad siguen siendo dispares entre comunidades. Las dos últimas anulaciones han sido impuestas sobre las Islas Canarias y el municipio granadino de Montefrío. Pese a la alta incidencia acumulada en esta última localidad (1.000 contagiados por cada 100.000 habitantes), el Supremo apoya así la decisión que ya había anunciado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Además, el Supremo insiste "los autos del TSJA recurridos –de 10 y de 14 de mayo- denegaron la ratificación solicitada fundamentalmente por entender que las medidas sanitarias adoptadas por la Junta de Andalucía en las Órdenes de 7 y 12 de mayo de 2021 restringen determinados derechos fundamentales cuyo desarrollo está constitucionalmente sometido a reserva de ley orgánica".

Restricciones en las Islas Canarias

El Tribunal Supremo ha tumbado el cierre perimetral de las islas, una decisión que marca la pauta en las futuras resoluciones dirigidas a otras comunidades. El Gobierno de Canarias había recurrido al TS ante el rechazo de esta medida por parte del TSJC el pasado 9 de mayo pero la decisión también ha sido apoyada por el Supremo.

El Gobierno Canario solo recurrió al Supremo esta medida aunque el TSJC también había tumbado la posibilidad de mantener el toque de queda. No obstante, su presidente, Ángel Víctor Torres ya anunció que buscaría otras vías legales para frenar el avance del coronavirus.