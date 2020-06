El Tribunal Constitucional estudia avalar las subvenciones a colegios que segregan por sexos

El Grupo Socialista del Congreso recurrió en marzo de 2014 varios puntos de la Lomce, como la financiación pública de la educación separada por sexos, la "segregación" de los alumnos en itinerarios académicos o que la asignatura de Religión tenga una alternativa obligatoria.



El alto tribunal lleva discutiendo distintas ponencias sobre este recurso en varios plenos anteriores, y este lunes el ponente del asunto, el magistrado Alfredo Montoya, ha puesto otra encima de la mesa, para que se debata en el pleno que comienza mañana martes. La ponencia defiende la constitucionalidad de las subvenciones a colegios que segregan por sexos.



Fuentes del alto tribunal han informado de que lo previsible es que, si no se encuentran fórmulas de acuerdo, lo que no es imposible, el juego de mayorías entre los magistrados del TC hará que esta propuesta salga adelante pues estará apoyada por los miembros conservadores del alto tribunal, que son más que los progresistas.



No obstante, los magistrados del alto tribunal llevan varias semanas intentando encontrar esas fórmulas de acuerdo que rompan el habitual juego de mayorías y la decisión podría ser aplazada de nuevo en un nuevo intento.