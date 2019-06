Traslado de los políticos del 'procés' a cárceles catalanas

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva han subrayado que no regresan "a casa", sino que vuelven "a una prisión", en sendos mensajes publicados en sus cuentas de Twitter. "No volvemos a casa, volvemos a una prisión y se continúan vulnerando mis derechos como eurodiputado en el europarlamento", ha afirmado el exvicepresidente catalán y líder de ERC. Romeva, por su parte, ha escrito: "Acaba de comenzar el traslado. No volvemos a casa, volvemos a Lledoners. Aquí y allí, continua la vulneración flagrante de derechos y continuamos siendo presos políticos. Aquí y allí, persistiremos".

El exconseller Jordi Turull explica también que ha comenzado el traslado y su regreso a la "añorada Cataluña", tras lo que expresa su agradecimiento a los "reclusos del módulo 10, a la mayoría de funcionarios y al padre Paulino (un crack) por su trato". "Infinitas gracias a todos los que nos habéis hecho llegar vuestro calor y apoyo y nos habéis reivindicado", añade el exconseller.

Los siete reclusos varones del "procés" han salido de la cárcel madrileña de Soto del Real para pernoctar en la de Valdemoro y salir desde este centro hacia la prisión de Zuera (Zaragoza), donde dormirán antes de ser trasladados después a Cataluña. La expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa, saldrán el mismo miércoles de la cárcel de Alcalá de Henares (Madrid I) directamente hacia Cataluña.