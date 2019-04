Tras el aplazamiento del pleno de investidura por parte de Roger Torrent, ¿qué ocurre ahora en Cataluña?

Cataluña se asoma a un nuevo bloqueo institucional después de que este martes el presidente del Parlament aplazase, sin fecha alternativa, el pleno de investidura. Roger Torrent argumentó que "no se dan las garantías" aunque mantuvo que no propondrá a ningún otro candidato que no sea Carles Puigdemont.

De momento la Generalitat seguirá intervenida por el Gobierno, en aplicación del 155.

Con esta decisión no se desobedeció, por tanto, al Constitucional. La Mesa tenía bien presente las consecuencias penales de sus actos. Pero la decisión unilateral de Torrent, felicitado en Twitter por Junqueras por su compromiso en defensa de Cataluña, ha descolocado al frente independentista.

Missatge de Junqueras des de la presó: "Gràcies president @rogertorrent per garantir la defensa dels drets de tots els diputats escollits democràticament. Gràcies pel teu compromís en defensa de Catalunya, la democràcia i la recuperació de les institucions." — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 30 de enero de 2018

Tanto que Puigdemont, en un vídeo grabado en Bruselas, ha llamado a filas a la formación republicana. Advierte el expresidente catalán que "nada debe cambiar ahora el rumbo".

En el Parlament, sin sesión de investidura en la agenda, resonaron las acusaciones de traición desde las filas de JXCat y de la CUP. Los cuatro diputados antisistema quisieron mostrar su indignación desde el hemiciclo. Y en el exterior, sus simpatizantes, la mostraron con insultos a la ganadora de las elecciones, Inés Arrimadas.