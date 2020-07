Torres-Dulce, sobre Dívar: "Los hechos no merecen reproche penal"

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha respondido a las críticas a la investigación que la Fiscalía hizo sobre los viajes a Marbella (Málaga) del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, diciendo que el Ministerio Público "ha hecho lo que debía hacer".

"No tiene por qué agotarse una investigación que ya no va a llevar a ninguna conclusión, puesto que está claro que los hechos no merecen reproche penal", asegura en una entrevista el fiscal general, que avala "por completo" la decisión del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, de archivar la denuncia del vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez contra Dívar.

Éste se mostró "decepcionado" por las, a su juicio, escasas pesquisas, mientras que la Unión Progresista de Fiscales consideró que el archivo de la denuncia por malversación "refleja bien a las claras que los hechos denunciados (...) no han sido en absoluto investigados, habiéndose limitado las diligencias practicadas por la Fiscalía a recabar documentación fragmentaria e incompleta".

El fiscal general, sin embargo, defiende la conclusión alcanzada a partir del análisis de la documentación aportada por el denunciante, la remitida de oficio por el propio CGPJ y de otra complementaria solicitada por Martín Casallo: "Eso es investigar también".

"Naturalmente que hemos investigado, lo que sucede es que probablemente haya personas que piensen que podríamos haber hecho otro tipo de indagación", insiste Torres-Dulce, que añade: "Para nosotros fue suficiente. Esos hechos no son constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos".