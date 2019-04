Torra y Torrent niegan que el traslado de presos soberanistas sea un "gesto" y piden su libertad

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, han afirmado que el acercamiento de los presos no es ningún "gesto" del Gobierno y además han dicho que "no pone fin a la injusticia" de los soberanistas presos, para quienes han pedido su puesta en libertad.

Torra y Torrent han realizado una comparecencia conjunta frente a la fachada del Parlamento catalán en la que también estaban presentes consellers del Govern, diputados de JxCat, ERC, Comunes y CUP, así como los miembros soberanistas de la Mesa.

Ante la llegada de los primeros presos soberanistas a Cataluña, Torra, que el próximo lunes tiene cita en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado que el acercamiento es una "obligación legal" y que "no es ninguna concesión política".

"Este traslado no es ningún gesto político y en ningún caso forma parte de una negociación", ha remarcado Torra, quien ha garantizado que no dejará de trabajar "ni un minuto" para lograr "la plena libertad de los presos y presas políticas" y la "anulación de su causa" judicial. Torra ha incidido que se trata de un conflicto político y no judicial, y ha subrayado: "Nosotros hemos sido escogidos para hacer política. Hagámosla".

En este contexto, ha remarcado que "todo esto no podrá funcionar hasta que los presos sean libres" y el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de "exiliados no hayan vuelto a casa". Ha insistido en que el traslado es resultado de la aplicación de la normativa penitenciaria, por lo que hoy "sencillamente se acaba un trato discriminatorio que nunca debería haber existido" pero que no termina, ha denunciado, "la injusticia y a la aberración de tener encerrados en prisión a demócratas pacíficos y honorables".

En este sentido, Torra ha resaltado que el "compromiso vital" del Govern es que estos presos "salgan de una vez por todas de la prisión y se archive la causa penal".

Por su parte, Torrent ha afirmado que "hoy es el día del acercamiento de los presos pero no del retorno a casa, porque cerca no quiere decir libertad o justicia completa", ya que "de estas no se puede tener un poco, o son plenas o no se tienen, y no nos conformaremos con menos". "Queremos denunciar -ha indicado Torrent- la vulneración de derechos de nuestros compañeros injustamente encarcelados, y acusados de un delito que implica violencia" cuando todo el mundo sabe, ha añadido, que "siempre han apostado por la no-violencia y el pacifismo".

Después de mencionar a todos y cada uno de los presos independentistas, el presidente del Parlament ha lamentado que a algunos se les impida ejercer sus funciones como diputados, y ha proclamado: "Os tenemos muy presentes, os reivindicamos y no descansaremos hasta que estéis libres y en casa, no cerca de casa, sino en casa". Torrent ha finalizado su declaración institucional reclamando "libertad y justicia", y ha advertido que "no nos conformaremos con menos".