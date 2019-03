Reunión en el Palau de la Generalitat de Torra y los grupos parlamentarios con ausencia de C's, PP y CUP

El líder del PSC-Units, Miquel Iceta, ha pedido al president Quim Torra dejar los "atajos" y apostar por propuestas que sumen una "amplía mayoría de dos tercios" en el Parlament, y ha destacado que es "más factible" mejorar el Estatut y luego votarlo en referéndum que no el derecho de autodeterminación. Iceta ha comparecido en rueda de prensa tras participar junto al diputado de Units per Avançar, Ramon Espadaler -adscrito al grupo socialista-, en la reunión del "Espacio de diálogo" convocada por el presidente catalán Quim Torra, en el Palau de la Generalitat, con los líderes parlamentarios de JxCat, ERC, PSC-Units y Catalunya En Comú-Podem, pero no así de Cs, PPC y CUP, que han rehusado asistir.

El líder socialista ha agradecido a Torra la convocatoria y ha "lamentado las ausencias" de esos tres grupos, que "difícilmente podrán exigir al Govern que cumpla con los mandatos parlamentarios si ellos no los cumplen". Pese a no esconder que en la reunión se han constatado las "profundas diferencias políticas" y que se está "lejos de un acuerdo", Iceta sí ha destacado el "gran consenso" entre los grupos en la "denuncia contra cualquier acto de violencia, intimidación y falta de respeto a diferentes posiciones de la sociedad catalana".

Como también ha celebrado que "el presidente haya anunciado que volverá a convocar este Espacio de Diálogo", para así poder entrar en concreciones y "resultados" en futuras reuniones. Pero Iceta ha lanzado una advertencia a Torra y al independentismo, al recordar que "no tiene sentido avanzar propuestas o pretender acuerdos que no consigan consensos mínimos de dos terceras partes del Parlament", como se establece por ejemplo para reformar el Estatuto catalán.

A su juicio, los "atajos" y las "soluciones mágicas no existen", por lo que ha remarcado que "esto solo se arregla con diálogo": "Es más factible un acuerdo sobre autogobierno y financiación que sea sometido al voto de los ciudadanos, que buscar una resolución que pase por el derecho de autodeterminación", ha advertido.

Preguntado sobre la propuesta de los comunes para un Pacto de claridad con el Estado para la celebración de un referéndum, Iceta ha recordado que su partido ya "descartó" esa posibilidad hace tiempo: "El Pacto de claridad quiere decir ser claros. Los que utilizan el derecho a decidir no son suficientemente claros. Cuando hablan de autodeterminación o referéndum sobre la independencia son más claros".

"Hemos dicho que no hay solución que no acabe en una votación, pero nos gustaría que lo que se ponga a votación sea un acuerdo de autogobierno de reforma estatutaria combinada con una reforma constitucional. Hay más posibilidades de que todo el mundo venga a nuestra propuesta que no al revés", ha sentenciado Iceta.