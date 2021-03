Toni Cantó formaliza su renuncia al acta de diputado en las Cortes Valencianas y como síndic de Cs

Toni Cantó ha formalizado este miércoles su renuncia como diputado en las Cortes Valencianas y como síndic de Ciudadanos tras haber anunciado el lunes que dejaba la política por diferencias insalvables con la dirección del partido.

El martes, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, dijo de él que "pronto fichará por el PP" y que su salida "la tenía orquestada desde hace tiempo", un escenario descartado, de momento, por el propio Cantó, quien ha asegurado "que no tiene ninguna oferta del PP".

"La política ya no me ilusiona, tengo que empezar a ver qué hago con mi vida", dijo el martes. El ex actor y ex político sí ha confirmado, en cambio, que tiene dos propuestas de sendas productoras de televisión que piensa aceptar.

Las discrepancias entre Cantó y la Ejecutiva nacional, presidida por Inés Arrimadas, terminaron de hacerse insalvables la semana pasada, con la moción de censura que el partido naranja presentó junto al PSOE en Murcia.

Renuncia telemática

Cantó ha presentado la renuncia telemáticamente sobre las diez de la mañana de este miércoles, un día después de reunirse con los otros 17 diputados de Ciudadanos para explicarles su decisión.

A partir de ahora, la dirección del partido y el grupo de Cs en el Parlamento valenciano deben decidir quién le sustituirá como portavoz. En el escaño le relevará Asunción Sanchis, la siguiente en la lista.