Toni Cantó: "Si el cambio tiene que venir dado por Rubalcaba o Chacón me parece una burla"

El actor y ahora diputado de UPyD, Toni Cantó, ha sido entrevistado en Herrera en la Onda. Cantó ha explicado que su partido "intenta combatir el bipartidismo de este país e intenta que los gobernantes hagan los mismos sacrificios que nos están imponiendo desde arriba".

"Si tenemos que esperar que el cambio venga de Rubalcaba o Chacón me parece una burla", considera el diputado de UPyD, por lo que duda de un cambio radical en el seno del PSOE.

"Voy a priorizar mi compromiso con los votantes de la provincia de Valencia y en general detodos los votantes de UPyD, aunque me quitaré el mono de vez en cuando subiendo a las tablas los fines de semana, si me lo permite la Ley de Incompatibilidades", ha explicado el actor. "En cuanto a cine y televisión, trabajos que requieren más tiempo, no me los puedo permitir", ha concluido.

"El discurso político lo tengo claro, es el que he ido haciendo durante toda la campaña, el de mi partido. Intenta romper la forma de hacer política en este país, trabajando porque cambie el bipartidismo que atenaza las formas de hacer política, y encontrando soluciones para este país", ha expresado el político de UPyD.

"Parece que en todas las familias y empresas nos tenemos que apretar el cinturón mientras en la clase política se sigue tirando con pólvora del rey", ha insistido Toni Cantó.