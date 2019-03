Todos los partidos trabajan ya en modo elecciones

Abierto el debate por el propio presidente la duda es qué día elegiría para el adelanto electoral. No descarta el 26 se mayo. Tampoco el Gobierno se arriesga a desechar esa fecha. La ministra de Hacienda, María José Montero, "yo no pongo la mano en el fuego porque no me cese", o la misma vicepresidenta, Carmen Calvo, "cuando el presidente considere que ha alcanzado los objetivos, convocará".

Y si apuesta por un superdomingo electoral con las locales, regionales y europeas ya cuenta con el rechazo de algunos barones socialistas. Cada vez son más los que no quieren que generales y las suyas coincidan, como el castellanomanchego García Page: "Yo soy defensor de que este gobierno intente llegar hasta el final de la legislatura".

La oposición critica a Sánchez y su juego de plazos. Casado reclama "que convoque elecciones ya, es a lo que se comprometió". Y Rivera dice "que no busque más, la primera fecha". Sus socios también ven cerca las elecciones. Porque por vía de decreto, dice Iglesias, es imposible gobernar: "Los que dicen que se puede sacar el acuerdo vía decreto mienten". De hecho Podemos ya ha suspendido su ruta para explicar el acuerdo presupuestario con el PSOE.

Y cuando la mayoría ya descarta sacar las cuentas en el Congreso los independentistas lanzan este mensaje a Sánchez: "Que llamen a Iceta y diga que va a colaborar con el gobierno de Cataluña". Presupuestos catalanes a cambio de los generales. Una propuesta o más confusión.