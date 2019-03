Terradellas: "Tenemos envidia de que los escoceses puedan votar y los catalanes no"

Los grupos minoritarios han escenificado su apoyo al referendum escocés en el Congreso de los diputados. Los nacionalistas catalanes hablan de envidia sana, CDC y ERC ha instado al Gobierno a tomar nota de la "normalidad democrática y la ilusión" con la que los escoceses votan sobre si quieren independizarse o no del Reino Unido.

El secretario de Relaciones Internacionales de CDC, Víctor Terradellas, ha expresado cierto envidia de que los escoceses puedan hacerlo y no los catalanes: "¿El Gobierno no podría hacer lo mismo? Y más cuando no es una cuestión que piden 1,8 millones de personas, un 25% de la población. Es como si en la capital de la India salieran 300 millones de personas, un cuarto de la población del país".



Aunque no se ha atrevido a vaticinar qué respuesta se impondrá, ha explicado que los indecisos decantarán la balanza, y ha admitido de que les haría ilusión que ganara el 'sí' porque, a su juicio, permitiría pensar que si los escoceses han podido votar, los catalanes también.

La apuesta del PP es la integración en Europa, el mismo mensaje se ha repetido desde el mundo empresarial, quiénes han asegurado que hay que dejar los sentimientos de lado,