Teresa Rodríguez: "El PP quiere vincularnos al PSOE y el PSOE no tardará en hacer lo mismo con el PP"

La candidata de Podemos a la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, espera que los próximos días 4 y 5 de mayo en el debate de investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta se pueda alcanzar un acuerdo sobre las condiciones.

En una entrevista en Espejo Público Rodríguez ha asegurado que desde su formación les ha "sabido a poco" que los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves hayan establecido "renuncias en diferido" después de ser imputados por el caso de los ERE falsos. "Estas decisiones no son propias de dos mandatarios de esa talla, tienen que reconocer su responsabilidad política", apunta. Asimismo, señala que uno de los cambios que debería introducirse en Andalucía es el de diferenciar entre el Gobierno y la administración porque "hay funcionarios capacitados para realizar estas tareas. ¿Por qué motivo un puesto administrativo lo tiene que elegir un político a dedo", se pregunta Rodríguez.



Sobre las informaciones que la situaban como posible vicepresidenta de la Junta, Teresa Rodríguez se muestra tajante: "No queremos ningún cargo ni ningún sillón, sólo que se asuman o se rebatan medidas". Considera que el hecho de que la coloquen en la vicepresidencia de la Junta responde a que "las fuerzas del PP les quieren vincular al PSOE y el PSOE no tardará en vincularles al PP".

Sostiene que Podemos no se ha metido a hacer política para pactar con unos y con otros porque su vida política está limitada a dos legislaturas y no quieren profesionalizarse ni conseguir recursos materiales, sino "conseguir cosas para la gente que lo está pasando mal".