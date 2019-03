Teresa Rodríguez, en el cierre de campaña: "El resultado depende de cientos de votos, podemos ganar"

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha pedido que "nadie se quede en la casa" porque, ha dicho, "podemos ganar" las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, donde el resultado depende de "unos cientos de votos".

En el mitin de cierre de campaña de la coalición Adelante Andalucía, formada por Podemos e IU, Rodríguez ha asegurado que son "alternativa" a Susana Díaz, porque a los socialistas "ya les va tocando" dejar de gobernar después de hacerlo durante 36 años de forma ininterrumpida.

Tras las intervenciones del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y del coordinador de IU, Alberto Garzón, Rodríguez ha subrayado que "Andalucía no prefiere a la derecha" y ha criticado que Díaz se presente como la dirigente que puede "parar" a la derecha.

"Se cree que nos olvidamos de que le ha abierto la puerta a la derecha" de Mariano Rajoy y a la "derecha neoliberal recalcitrante de Ciudadanos" en Andalucía, ha enfatizado Rodríguez.

La candidata y coordinadora andaluza de Podemos ha afirmado que no le perdonará a Díaz que introdujera a Vox, "la bicha fascista", en la campaña electoral porque no se le ocurría ninguna propuesta y para "alimentar" la idea de que ella era la alternativa.

Esa "terrible" iniciativa de Díaz se ha sumado a las críticas del presidente del PP, Pablo Casado, por las exigencias a los inmigrantes que llegan a España, ha dicho Rodríguez.

Tras llamarlo "mamarracho", ha reprochado que Casado, como representante de un partido "podrido" y "hasta las trancas" de corrupción, proponga que los inmigrantes "aprendan las costumbres" españolas y digan que "vienen a llevarse las ayudas sociales". "Este mamarracho" hace esas afirmaciones "cuando les han regalado 70.000 millones a los bancos", un dinero que no van a devolver, ha lamentado Rodríguez, tras recordarle que hace esas críticas en una comunidad como la andaluza, que es "solidaria y trabajadora".

En el mitin de cierre de campaña, celebrado en Torremolinos (Málaga) ante unas 3.000 personas, según la organización, la candidata de Adelante ha mostrado su orgullo por ser la única formación que ha financiado la campaña sin pedirle dinero a los bancos que "tanto han robado". También ha mostrado su disposición a abrir las puertas de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, a la "ética" y la "transparencia" tras tantos casos de corrupción.

Ha dicho que el objetivo principal de Adelante Andalucía es "recuperar derechos" porque, ha resaltado, "no parimos hijos para despedirlos en los aeropuertos, para hablar con ellos por el ordenador y no poder celebrar sus cumpleaños. No los queremos humillados, con la cabeza agachada" por los contratos laborales. En el mitin, Rodríguez se ha sumado a los gritos "Caparrós hermano, nosotros no olvidamos", en referencia al joven que murió por disparos en 1977 en una manifestación por la autonomía andaluza y respecto a lo que se ha comprometido a aclarar "quién apretó el gatillo y quién dio la orden" así como a reconocerle como "víctima del terrorismo franquista".