Teresa Rodríguez a Irene Montero tras ser expulsada del grupo parlamentario durante su baja maternal: " Tengo un curro al que volver y no he cambiado de barrio"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la expresidenta de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que fue la marca de Podemos en la comunidad, se han enzarzado en una discusión a cuenta de la expulsión de Rodríguez del grupo parlamentario durante su permiso de maternidad.

La justificación de Montero

Montero ha indicado que "la política no para" mientras se está de permiso por maternidad: "Yo he tenido dos embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas (...) La política no para mientras estamos de permiso, piense en lo que yo viví en los dos permisos de maternidad", ha subrayado en una entrevista en RNE.

La respuesta de Rodríguez

Teresa Rodríguez ha criticado las declaraciones de la titular de Igualdad y ha asegurado que con ese mismo argumento un empresario podría decirle a una trabajadora que "la fábrica no para" por su permiso de maternidad y despedirla: "Hace daño esto, y no solo a mí. ¡La Ministra de Igualdad!", ha lamentado la política andaluza en Twitter.

Y vuelta Montero

En esa misma red social, Montero le ha contestado argumentando que no la han despedido y afeando que se compare con una trabajadora precaria. "Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones. Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso. Nuestro adversario es el machismo: combatámoslo juntas", ha escrito.

También Arrimadas

Sobre la polémica también se ha pronunciado la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que hace poco regresó a la actividad tras su maternidad. Ha calificado las declaraciones de la ministra de Igualdad de "inaceptables y vergonzosas". "Así funcionan en Podemos: defienden abiertamente que se pueda echar a una mujer durante su permiso de maternidad y luego van dando lecciones de feminismo. Unas declaraciones inaceptables y vergonzosas de quien es nada menos que la ministra de Igualdad", ha escrito Arrimadas.

Teresa Rodríguez sigue utilizando las redes sociales para sostener la pelea con Irene Montero y le contesta: "No me he comparado con una precaria, he dicho que el argumento es el mismo. Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio".