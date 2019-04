Tania Sánchez, sobre el PSOE: "Estamos muy acostumbrados a que prometa mucho y cumpla poco"

La diputada de Podemos en el Congreso Tania Sánchez, considera lamentable que la reunión entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se celebre tan tarde y agrega que "alguien tendrá que pedirle explicaciones por este tiempo perdido".

Tania Sánchez cree que es una buena noticia que no se acepte el "veto de Ciudadanos" y que finalmente se vaya a celebrar una reunión entre los dirigentes del PSOE y de Podemos el próximo miércoles.

La diputada de Podemos defiende que los acontecimientos internacionales que han tenido lugar en las últimas semanas, en alusión a los atentados de Bruselas, han cambiado las agendas de los políticos, pero subraya que Pablo Iglesias le ofreció a Pedro Sánchez reunirse en cualquier momento y señala que "nosotros hemos estado trabajando incluso los días de fiesta", en alusión a las críticas de Ciudadanos, que no consideran lógico que los políticos se hayan ido de vacaciones.

Sánchez señala que su partido ha estado esperando a que llegara la convocatoria de la reunión y dice que de cara a esa reunión "nosotros no ponemos líneas rojas, no ponemos más que algunos elementos cruciales encima de la mesa", y señala que lo más importante es la crisis social y económica que vive el país, a la que se le suma la "necesidad de redefinir la relación territorial de nuestro país". Insiste en que estas medidas tienen que estar basadas en elementos democráticos y que no conlleven "apretar el cinturón a las familias y a las clases medias de este país".

Subraya que su partido está dispuesto a hablar de cualquier tema aunque señala que "estamos muy acostumbrados a que el PSOE prometa mucho en campaña y luego cumpla poco", por lo que considera fundamental que haya "un gobierno compartido" para que los compromisos firmados tengan "garantías de ejecución".

Sobre la supuesta crisis de Podemos tras la destitución de secretario de Organización, Sergio Pascual, y el supuesto distanciamiento de Íñigo Errejón que se pudo apreciar durante un minuto de silencio que tuvo lugar en homenaje a las víctimas de Bruselas, Sánchez dice que el portavoz de Podemos se situó acorde al protocolo y sentencia que "creo que le interesa entre poco y nada a la ciudadanía las cuitas de los partidos a nivel interno".

Considera además que el crecimiento del partido puede ocasionar algunos conflictos, pero lo compara con el crecimiento de un niño y dice que "cuando los niños pegan el estirón y les estiran los huesos, duele un poco pero siguen creciendo sanos y fuertes".

Preguntada sobre la posibilidad de que Susana Díaz se presente como candidata a la secretaría general del PSOE, Tania Sánchez dice que es un asunto que tiene que explicar el partido de Pedro Sánchez y señala que el actual líder de los socialistas tiene más intención de llevar a cabo negociaciones con Podemos que los barones territoriales.