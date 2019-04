Susana Díaz trabajará para que "Pedro sea presidente" y avisa que "hay que salir a ganar, no a pactar"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado este domingo que se va a "dejar la piel" para que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "sea presidente" del Gobierno, tras unas elecciones en las que los socialistas tienen que salir "no a pactar, sino a ganar".

Así lo ha señalado la también líder de los socialistas andaluces a su llegada al Teatro Circo Price, donde el PSOE celebra este domingo el Comité Federal que proclamará a Sánchez candidato a la Presidencia del Gobierno. En este mismo recinto, y ante unos 2.000 invitados, el secretario general del PSOE pronunciará su primer discurso como aspirante a La Moncloa.

Díaz, que hasta ahora ha evitado respaldar a Sánchez en esta carrera en espera de unas primarias que finalmente no se han celebrado por ausencia de competidores, ha afirmado que ya puede decir que es su candidato "totalmente".

"Así lo hemos decidido los socialistas y creo que estamos en el momento único para volver a recuperar el Gobierno de España en muy poco tiempo", ha remachado, convencida de que "hoy arranca esa etapa" que tiene que llevar a los socialistas" a la victoria de próximo septiembre.

De esta manera, y pasado el proceso de primarias, ha garantizado que cumplirá lo que dijo, que llegado este momento, los socialistas andaluces y ella como su secretaria general se van a "dejar la piel para ganar las próximas elecciones".

"Vamos a trabajar y vamos a pelear para que ganemos las próximas elecciones, Pedro sea presidente y tengamos un gobierno socialista, que es lo que merece este país", ha insistido.

Por eso, ha afirmado que, "a partir de este momento", todos los socialistas tienen que estar "ahí, dando la cara, con la gente, en la calle, en todos los rincones de España, demostrando que el PSOE es ese partido útil que los españoles necesitan".

"A ganar sin depender de nadie"

"Somos un partido que tiene que aspirar a ganar, y bien, las próximas elecciones generales, sin depender de nadie, siendo la fuerza mayoritaria en este país, y que vuelva a contribuir a vertebrar España", ha afirmado.

En este sentido, y preguntada acerca de si le daría algún consejo al líder del PSOE para las relaciones con Podemos, Díaz ha explicado que su "opinión" es que "el PSOE tiene que salir a ganar y a ganar bien" las elecciones como, ha dicho, han hecho los andaluces en las últimas convocatorias.

"No a pactar, sino a ganar", ha subrayado. A su juicio, los socialistas no tienen que "salir a hacer bloques con nadie, sino a hacer un pacto con la inmensa mayoría de los ciudadanos" para dejar atrás estos últimos cuatro años que han sido "muy difíciles y muy duros para la inmensa mayoría", no "para todos".

Porque, ha remarcado, en España hay "más ricos que hace cuatro años", pero con "gente infinitamente más pobre, con menos derechos, con menos libertades, trabajando mucho y sin poder llegar ni a final de mes". Y ha inisitido: "Y a esto hay que darle un cambio, y el cambio se lo tiene que dar el PSOE".

Díaz ha puesto como ejemplo la actitud de los socialistas andaluces, que, han "ganado tres de tres", sabiendo que "no ganaba el PSOE sino que ganaba Andalucía y los andaluces". Y ha remachado: "Eso es lo que quiero que pase en España y para lo que vamos a ayudar y para lo que vamos a apoyar".