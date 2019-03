Susana Díaz llama a impedir la "involución" en Andalucía: "Pido el voto para ser el dique de contención de la derecha"

La candidata del PSOE a la Junta, Susana Díaz, ha llamado al voto masivo de los andaluces de izquierda, de jóvenes, mujeres y trabajadores para impedir la "involución" de la derecha, para que no dejen su destino en manos de Casado y Rivera y para que no paren el progreso y la igualdad en Andalucía.

Con la presencia en primera fila de los ministros Luis Planas y María Jesús Montero, la candidata socialista se ha dado el último baño de masas de la campaña electoral en un mitin en el Polideportivo de Pino Montano (más de 3.000 personas, según el PSOE). "Pido el voto a todos los andaluces de izquierda para ser el dique de contención de la derecha y la extrema derecha que quieren llevarnos a la involución, a etapas superadas de la historia", ha clamado Susana Díaz.

"Que el domingo se demuestre que Andalucía vota lo que quiere, lo que le da la gana y en libertad . Quiero que me votéis el domingo, no quiero que me votéis el lunes en los despachos", ha espetado Díaz.

En un discurso de unos 45 minutos, la socialista se ha detenido en las principales propuesta de su programa electoral y ha apelado a la fibra socialista de la defensa de la igualdad. "Tenemos que ganar por Andalucía bajo la bandera de la igualdad de esta tierra, la cohesión, la integración y la igualdad entre todos, entre el catedrático y el fontanero, el albañil y el estudiante...", ha sostenido.

Como en el resto de la campaña, ha planteado que la posibilidad de que la derecha (PP y Cs) "aliada" con la "extrema" derecha (Vox), al que han "blanqueado" Pablo Casado y Albert Rivera, acceda al poder supondrá frenar el progreso de Andalucía y la "impugnación" de los logros del 28F.

"Que nadie mutile la autonomía ni impugne el 28F y lo que ganamos en las urnas para no volver a doblar la rodilla. Quiero ser la presidenta de la igualdad ", ha enfatizado.

Díaz ha denunciado que la oposición ha situado la campaña en el "insulto y en fango, como los malos futbolistas, sin decirle a los andaluces qué propuestas tiene".

También ha hecho referencia al orgullo de ser socialista, de haber tenido líderes como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Verónica Pérez, secretaria general del PSOE Sevillano y número tres por esta provincia, tuvo palabras de recuerdo y reconocimiento para los socialistas fallecidos Pedro Cerolo y Carme Chacón, que provocó un dilatado aplauso de los asistentes.

Ha destacado el acento andaluz de la campaña de su partido, "la pasión y la sonrisa" con una candidata que es el "ejemplo de esfuerzo y tesón y a la que los andaluces van a hacer presidenta", ha vaticinado.

Abrió el mitin el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que denunció la "dureza" de la campaña electoral, lo que achacó a que a la derecha "no le gusta perder" el poder. "Ellos solitos se lo han ganado por la corrupción. En una democracia cuando se hace eso se paga y España ha recuperado un Gobierno de la dignidad", ha aseverado. Entre los miles de asistentes se encontraba también Esther Piqueras, la madre de la exministra socialista Carme Chacón, a la que saludó Díaz al inicio del mitin.