Susana Díaz: "La decisión de Chaves y Griñán no ha sido inducida"

La presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, asegura que no se ha sentido presionada por ningún partido político para que los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no entrarán en las listas del PSOE. Díaz ha mantenido, en una entrevista en el programa de Onda Cero 'Más de uno': "En absoluto me están chantajeando Ciudadanos y Podemos". Mantiene que hace un año supo la decisión de Chaves de no entrar en las listas y Griñán le expresó que ha llegado a una etapa de su vida en la que se quiere dedicar a otra cosa.



Sostiene Díaz que cuando les presente a los andaluces lo que quiere para Andalucía los otros partidos van a tener que explicar bien su 'no'. Sus prioridades de Gobierno se enmarcan en: empleo, lucha contra la corrupción, blindaje del Estado del bienestar y gestionar una buena financiación.



Sobre la reflexión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de buscar un equilibrio entre el derecho a la información y a la intimidad y la presunción de inocencia de las personas investigadas asegura que "es un ataque en toda regla a la libertad de expresión".



Se muestra partidaria a que exista una segunda vuelta y listas abiertas y se declara orgullosa de la Constitución aprobada en 1978. Reivindica que si hubiera estado ella en el Gobierno lo que pasó con los ERE no habría sucedido. "No se hizo bien y fallaron los controles", apostilla. Asimismo, asegura que ella ha conocido muchos sumarios del caso por la prensa, antes de que llegaran a la Junta de Andalucía.