VIDEO | Declaración institucional de Pedro Sánchez a causa de la DANA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside a las 12:00 horas un comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA, que se reunirá en La Moncloa, y media hora antes realizará una declaración institucional.

Pedro Sánchez, que acaba de llegar a España de su viaje oficial a la India, realizará la declaración institucional a las 11:30 horas desde el Palacio de la Moncloa. "Me gustaría pedir a los ciudadanos que no bajemos la guardia. La DANA continúa causando estragos, aún no podemos dar por concluido este devastador episodio (...) Por eso pido a quienes allí residen que extremen las precauciones, también todas las medidas de seguridad. Que no salgan a la carretera, que eviten transitar cerca de barrancos, vaguadas y atiendan a las recomendaciones de los servicios de emergencia".

A la reunión del comité de crisis asistirán la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; el ministro del Interior; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. La DANA ha causado 51 muertos en la provincia de Valencia y afecta al resto de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía

Última hora de la DANA en Valencia y Albacete

Los efectos de la DANA en las últimas horas en Valencia y Albacete son catastróficos. Se habla ya de la peor gota fría en España en siglos. Hasta el momento, según han informado los servicios de Emergencias, hay al menos 51 muertos y decenas de desaparecidos por lo que se espera que las cifras de fallecidos aumenten en las próximas horas.

Las localidades más afectadas han sido, en Valencia, Utiel, Chiva y Torrent, Paiporta, Aldaya y Picaña, y en Albacete, Letur. Ya se sabe que entre los fallecidos hay niños: en concreto en Torrent ha muerto un matrimonio con dos niños y un bebé.

Las autoridades recuerdan que se ha habilitado un número de teléfono para notificar desapariciones. Es el 900-365-112

