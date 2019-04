Soria solicita comparecer en el Congreso para explicar su vinculación con los 'Papeles de Panamá'

El ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, ha comparecido en el Congreso de los Diputados tras conocerse su presunta implicación en los 'Papeles de Panamá' después de que su nombre figurase junto al de su hermano en una sociedad 'offshore'.

Soria ha anunciado que su comparecencia ante el Congreso podría ser el próximo martes, después de que los partidos hayan pedido que dé explicaciones por la sociedad 'offshore' de Panamá con la que se le relaciona, aunque insiste en defender su inocencia y alude a las declaraciones que hizo este martes en las que pide que el Fiscal se dirija a las autoridades panameñas y de Bahamas.

"Me he enterado hoy de que era secretario de la empresa UK Lines"

En declaraciones a los medios en el Congreso, el ministro ha vuelto a negar ninguna vinculación con empresas radicadas en paraísos fiscales y sólo ha admitido relación con la compañía británica UK Lines durante un año, aunque ha recordado que se trata de una empresa inglesa. Soria ha negado que en sus últimos 25 años de trayectoria política haya tenido vinculación con ninguna sociedad ni en Panamá ni en las Bahamas.

La decisión del ministro se produce después de las últimas informaciones que le relacionan con la empresa UK Lines Limited, y en las que aseguran que, según el registro mercantil de Reino Unido, Spria figuraba como secretario antes de que se inscribiera en 1992 en Bahamas y hasta 1997.

Soria ha negado que fuera secretario de esta compañía y ha indicado que aparece como administrador en la sociedad comercial Oceanic Lines junto con su hermano, un hecho que es totalmente legal y "no tiene incompatibilidad, ni legal ni política".

El ministro ha reiterado que la relación con esa empresa era comercial porque se encargaba de la consignación de los barcos enviados desde Canarias por la empresa familiar, la consignataria Oceanic Lines y ha explicado que en 1998 cesó la actividad de la misma. "Me he enterado hoy de que era secretario de la empresa UK Lines", ha afirmado Soria, tras asegurar que es un nuevo "error" y que ha pedido a sus abogados una investigación.

El ministro ha afirmado que en 1997 cuando Oceanic Lines atendía barcos cargados de fruta y hortaliza él era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, pero ha reiterado que esto es legal. "Un juez puede tener labores de dirección en una empresa familiar si no choca con los intereses de la persona pública", ha dicho. "Desde mayo de 1995 sólo me he dedicado a la gestión política y distinto es que aparezca como socio en una empresa familiar" y "nunca en una empresa que esté en Panamá, Bahamas o en ningún paraíso fiscal", a explicado el ministro Soria

Preguntado sobre si ha puesto su cargo a disposición del presidente durante una conversación mantenida durante la mañana del martes, Soria ha respondido que el cargo siempre está a disposición de quien le ha nombrado e insiste en que no se lo ha recordado a Mariano Rajoy, porque él ya es consciente de que puede destituirle.