Soria niega cualquier vínculo con los 'Papeles de Panamá' y subraya: "No tiene visos de realidad"

El ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, ha remitido este lunes un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional autorizándola a recopilar cualquier dato suyo que tenga que ver con la aparición de su nombre en los conocidos como 'ón como administrador en una sociedad panameña tras la aparición de su nombre en la documentación del despacho Mossack Fonseca, conocida como 'Papeles de Panamá' como director de una sociedad 'offshore'.

"No he tenido ninguna participación ni como socio, administrador o en concepto alguno en esta empresa. Por eso, he pedido que en las diligencias abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional con respecto a estos documentos, que la Fiscalía recabe de las autoridades de Panamá toda la información mía en dicho país en cualquiera de los registro públicos, privados, bancarios o de cualquier otra entidad sea cual sea su naturaleza", ha asegurado.

Así se ha mostrado esta tarde Soria en una rueda de prensa en la capital lanzaroteña, en la que ha dicho que su objetivo es "fundamentar y demostrar" cuanto antes que esta información no tiene "ningún viso de realidad".

El ministro en funciones ha reconocido, eso sí, conocer esta sociedad -UK Lines Limited-, con la que una de sus empresas familiares -la consignataria Oceanic- tuvo relaciones comerciales.

Pero, en todo caso, ha rechazado de pleno haber tenido "nunca nada que ver" de manera directa con el capital de esta empresa, de la que ha aseverado no haber tenido nunca "ni acciones, ni participación, ni sueldo alguno".

Soria ha subrayado que "las noticias que le relacionan con Panamá no tienen fundamento". El ministro en funciones ha explicado que UK Line es una empresa "proveedora de servicios 100% inglesa que prestaba asistencia en puertos a los barcos que transportaban frutas y verduras fuera de España" y ha negado haber tenido "ninguna relación personal" con ella.

De igual forma, ha manifestado que no sabe por qué su nombre aparece en esos papeles y desaparece a los dos meses ni tampoco por qué su hermano figura como director de esa sociedad a partir de 1995, unas cuestiones que espera que aclaren la justicia española y las autoridades panameñas.

Preguntado por las peticiones de dimisión que han formulado diversas formaciones políticas tras conocerse su aparición en los llamados papeles de Panamá, el ministro en funciones ha afirmado que estas solicitudes "entran dentro de lo normal", al tiempo que ha recalcado que su obligación como político es "dar todas las explicaciones".