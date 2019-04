Soria pedirá una comisión rogatoria a Panamá para demostrar que no tiene ninguna sociedad

El ministro de Industria, José Manuel Soria, va a pedir una comisión rogatoria al gobierno de Panamá para demostrar que no tiene ninguna sociedad 'off shore' en ese país ni relación con ninguna entidad de este tipo.

Soria ha negado que tenga o que haya tenido empresas en Panamá. "Ni tengo ni he tenido", ha respondido el ministro durante una entrevista radiofónica a una pregunta sobre su posible vinculación con empresas en Panamá. "Es más he dado instrucciones a mi abogado para que solicite una comisión rogatoria a Panamá, una comisión rogatoria que tiene que hacer lógicamente un juez desde España, para preguntar específicamente si yo he estado nunca registrado con una empresa panameña", agrega José Manuel Soria.

Así lo ha anunciado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, quien ha subrayado el respaldo del partido al ministro y ha dado por buenas sus explicaciones, en las que asegura que "no tiene nada que ver" con las sociedades 'off shore' que aparecen en los denominados 'Papeles de Panamá'.

Casado ha señalado en rueda de prensa que el titular de Industria ha desmentido "tajantemente" lo que publican El Confidencial y la Sexta, que informan de que Soria aparece en la documentación del despacho panameño Mossack Fonseca, como uno de los administradores de una sociedad disuelta en marzo de 1995.

El dirigente popular ha valorado las declaraciones "contundentes" hechas por Soria "desde el minuto uno" tras la publicación y que "despejan muchas dudas". Además, ha valorado el hecho de que el ministro vaya a pedir a través de sus abogados una comisión rogatoria para que las autoridades panameñas puedan certificar lo que él dice.