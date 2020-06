Soria no comparecerá el lunes en el Congreso tras su renuncia

Fuentes del Gobierno han confirmado que han explicado que al abandonar Soria sus responsabilidades en el Ejecutivo, la comparecencia prevista para el lunes por la tarde ante la Comisión de Industria del Congreso decaerá.

Las mismas fuentes han añadido que lo más probable es que el Ejecutivo rechace también la solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, anunciada este viernes por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, por este mismo asunto.

El Gobierno entiende que la comparecencia de Soria estaba justificada porque tenía carácter excepcional y se circunscribía a sus actividades profesionales personales, no a su gestión como ministro. Sin embargo, la solicitud de comparecencia de Rajoy sí entra en los supuestos en los que el Gobierno en funciones entiende que no está sujeto al control parlamentario al no contar con la confianza de la actual Cámara baja.

[[LINK:DOCUMENTO|||a3document/2016/04/15/DOCUMENTS/00901/00901.pdf|||En un comunicado]], José Manuel Soria asegura que su renuncia se produce "a la luz de la sucesión de los errores cometidos a lo largo de los últimos días, en relación a las explicaciones de mis actividades empresariales anteriores a mi entrada en política en 1995".

Soria achaca esos errores a la "falta de información precisa sobre hechos que ocurrieron hace más de veinte años; sin perjuicio de que tales actividades empresariales haya tenido relación ni vínculo de tipo alguno con el ejercicio de tales responsabilidades políticas".