Sólo el PP defiende las sanciones por la pitada en la final de la Copa del Rey

Según Neus Munté, portavoz de la Generalitat, "el uso de banderas preconstitucionales en el Estado Español sale gratis, y en cambio el ejercicio de la libertad de expresión en un campo de futbol es merecedor de sanción".

Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unión Democrática, indica que "no me gusta que se silbe a nada ni a nadie, ahora bien, tampoco me parece que la sanción sea un mecanismo para afrontar el porqué de esa actitud en un campo de futbol".

"Es una sanción que no tienen ningún sentido. En los campos de fútbol la gente expresa todo tipo de sentimientos", apunta Maurici Lucena, del Partido Socialista de Cataluña.

Inés Arrimadas, de Ciudadanos, asegura que "lo que necesitamos en este país no son tantas sanciones, sino más sensibilización y más educación para que cosas como esta no se produzcan".

Por su lado, ellíder de los populares catalanes, Xavier García Albiol, asegura parecerle bien las sanciones, "por omisión la federación y por acción las organizaciones que realizaron la pitada".