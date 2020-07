Sindicatos intentan entregar una carta a Aguirre donde piden que "deje de insultarles"

El secretario de Política Institucional de CC.OO. Madrid, Jaime Cedrún, y el secretario de Organización de UGT Madrid, Miguel Ángel Abejón, han intentado este miércoles entregar en vano una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en la que le piden que les "deje de insultar" porque es la presidenta "de todos los madrileños" y las organizaciones sindicales tienen "derecho a protestar pacíficamente".

Tras la polémica suscitada entre la dirigente madrileña y los sindicatos el pasado domingo, cuando ésta les acusó de "desvergüenza", los secretarios generales de ambas organizaciones en Madrid, Javier López (CC.OO.) y José Ricardo Martínez (UGT) han decidido no acudir a los actos institucionales que celebra el Gobierno regional por el Día de la Comunidad de Madrid, que se celebran hoy, 2 de mayo.

Sin embargo, Cedrún y Abejón, en representación de los sindicatos han intentando entregar una carta a Aguirre pidiendo que "rectifique" y que cambie de posición. En un primer momento, se la querían entregar en el tradicional besamanos, pero la presidenta lo ha dejado antes de que ellos llegaran. En un segundo intento, cuando la presidenta dejaba de hacer unas declaraciones a la prensa, tampoco han podido acercarse a ella.

Posteriormente, y con la carta en la mano, Cedrún ha lamentado que "no solamente no rectifique" y "no corrija" sino que una de las cosas que les siga "descalificando". "Le pedimos que deje de insultar y deje de difamar", ha indicado Aguirre, quien ha señalado que en esta Comunidad "ha habido más de cien manifestaciones y parece que no se puede hablar".

En su opinión, "cada día es más difícil" hablar y, por eso, ha explicado que en su misiva, le plantean "que no enfrente a madrileños y que facilite el consenso y el trabajo común" de los mismos. "Entendemos que estar alimentando el conflicto siempre no ayuda para nada a salir de una situación donde hay 630.000 parados y unas cifras de empobrecimiento cada vez mayores"; ha dicho.

Para Cedrún, que ha hecho estas declaraciones mientras que por detrás una persona le decía que "no era el momento" de protestar por algo así, Aguirre "no puede seguir en esta actitud" y por eso, la solicitan que "se retracte" porque la situación "es lo suficientemente grave para no calentar más" el conflicto "de lo que ya lo hace con sus políticas".