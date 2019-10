El Sindicato Unificado de Policía pide que el fiscal acuse por terrorismo a los detenidos por los disturbios en Cataluña

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha instado mediante un escrito enviado a la Fiscalía General del Estado que se acuse por terrorismo a los detenidos por los disturbios en Cataluña en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés'. Este sindicato pide dos medidas urgentes: que las fiscalías territoriales de Cataluña insten medidas provisionales de ingreso en prisión "debido al peligro de reiteración del delito" y, además, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional estudie en su conjunto "todos los atestados instruidos en estos días para formular acusación por terrorismo".

En contra de la tesis que mantiene el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, el SUP sostiene que lo ocurrido estos días "no es un mero problema de orden público", ya que los incidentes violentos son planificados, coordinados y "buscan matar a un agente". En este sentido, lo relaciona con la operación en la que se detuvo a nueve miembros de los CDR acusados por delitos de terrorismo. "Nos encontramos más cerca de un movimiento insurreccional, que busca segregar una parte del Estado con tácticas terroristas, que de algaradas espontáneas o aleatorias", ha señalado el SUP, que anuncia su personación como acusación particular en los procedimientos judiciales.