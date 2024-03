Sánchez incide en la gestión de Aznar del 11M y evita responder sobre el 'caso Koldo' en la sesión de control en el Senado

Hacía diez meses que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no participaba en una sesión de control al Ejecutivo en el Senado. Pero este martes ha acudido a la Cámara Alta y ha respondido a las preguntas que la oposición -que dispone de mayoría en el Senado- le ha planteado, esquivando hablar de la amnistía y de la trama de corrupción que salpica al PSOE por la presunta implicación del exasesor de José Luis Ábalos.

La diputada popular Alicia García Rodríguez ha comenzado cargando contra el Ejecutivo "acorralado por la corrupción y extorsionado por el independentismo", según ella. "Bájese del Falcon y observe cuál es la realidad del pueblo español, que dice sí a la libertad y no a su amnistía", ha exclamado.

"Llevan ustedes seis años diciendo que esta legislatura se acaba, pues mi Gobierno acaba de empezar la tercera"

Pedro Sánchez, calmado y sonriente, ha contestado así a las quejas contra su Gobierno: "Llevan ustedes seis años diciendo que esta legislatura se acaba, pues mi Gobierno acaba de empezar la tercera". Y se ha referido a la amnistía únicamente para reiterar lo que tantas veces ya ha defendido, que será una medida positiva.

No conforme con la respuesta de Sánchez, el PP le ha preguntado concretamente por el caso de las mascarillas: "¿Qué sabía de las actividades de Ábalos cuando lo cesó? ¿Por qué la ministra Montero no informó cuando lo investigó su ministerio? ¿Todavía alguien duda que el presidente del Gobierno no conocía las venturas y las desventuras de su gran amigo Koldo? ¿Para cuándo las explicaciones? ¿Para cuándo las dimisiones?... Usted representa una de las peores hojas de la historia de España".

En su respuesta, Pedro Sánchez ha esquivado el tema asegurado que una de esas peores hojas de España no fue otra que la actuación del Partido Popular durante el 11M: "Ayer se celebró el 20 aniversario del mayor atentado de la historia de Europa. Hoy he escuchado decir al líder de su partido que el Gobierno actuó de buena fe...", ha lamentado.

ERC, por su parte, ha preguntado a Sánchez sobre los compromisos del Gobierno con Cataluña: "Exigimos que el Estado español devuelva a los catalanes los miles de millones que nos debe". Ante este requerimiento, Sánchez ha asegurado que "este Gobierno está cumpliendo con Cataluña".

Durante su turno, BNG ha preguntado al presidente sobre el sistema ferroviario de Galicia, a lo que él ha contestado así: "Creo que estamos revirtiendo un déficit histórico en su comunidad y tenemos cuatro años para seguir avanzando".

Caso Koldo y polémica Ayuso

Aunque el presidente del Gobierno no ha querido entrar a hablar sobre el caso Koldo ni sobre la presunta corrupción de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el resto de miembros de la Cámara Alta sí lo han hecho.

El Serrano López (PP) ha preguntado al ministro de Transportes cómo "colocaron" a Koldo en el ministerio. "No digo que lo ficharan en el club de prostitutas donde trabajaba, pero estarán de acuerdo conmigo en que hay un patrón...". A lo que Óscar Puente ha respondido: "Creo que ha elegido mal el día. Patrón de conducta el que se observa en la familia de Ayuso. Una persona ha pagado con el fraude fiscal el piso en el que ahora reside con Ayuso. Lecciones las justas". Una respuesta que el popular ha calificado de "machista" por "sacar a Ayuso".

