El Senado fija el día 22 de marzo la comparecencia del Gobierno por el artículo 155 casi cinco meses después de su aplicación

El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, explicará el próximo 22 de marzo en el Senado la gestión del Gobierno, durante los últimos tres meses, de las medidas para Cataluña aprobadas al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Fuentes parlamentarias de la Cámara Alta han confirmado que, de acuerdo con la mayoría de los portavoces de los grupos, la comparecencia se celebrará antes de Semana Santa, en concreto la víspera de la aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

La comisión fue creada 'ad hoc' en el Senado para tramitar las medidas aprobadas por el pleno, a instancias del Gobierno, para intervenir en Cataluña, y que supusieron la destitución del Gobierno de la Generalitat y la convocatoria de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre.

Está presidida por el presidente del Senado, Pío García-Escudero, y conformada por 27 senadores procedentes de las comisiones Constitucional y General de Comunidades Autónomas.

Además de tramitar las medidas del 155 aprobadas por el pleno del Senado el pasado 27 de octubre, a esta comisión conjunta le corresponde supervisar la gestión que el Ejecutivo está haciendo al amparo de este acuerdo de la Cámara Alta.

Roberto Bermúdez de Castro ya compareció ante esta misma comisión el 4 de diciembre, para dar cuenta del primer mes de aplicación de las medidas; posteriormente, el 18 de diciembre, lo hizo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, justo antes de las elecciones autonómicas catalanas.

El acuerdo del 27 de octubre establecía que el Gobierno informaría cada dos meses sobre la ejecución del 155. Pero a la espera de que las fuerzas políticas catalanas logren ponerse de acuerdo sobre la investidura del nuevo presidente catalán, finalmente lo hará justo tres meses después de los comicios que dieron la mayoría a los independentistas en el Parlament.

Las fuerzas parlamentarias no se han puesto de acuerdo para investir a un nuevo presidente de la Generalitat, lo cual permitiría nombrar un Ejecutivo autonómico. Hasta que ello no ocurra no se podrá poner fin a la aplicación del 155, tal y como señala el acuerdo del Senado.

El senador de En Comú Podem Óscar Guardingo, integrado en el grupo de Unidos Podemos, había requerido formalmente la convocatoria de la comisión del 155 para acabar con el "incumplimiento flagrante" del control parlamentario al Gobierno por su aplicación en Cataluña. Además, la oposición ha solicitado la comparecencia de varios ministros en este órgano para dar cuenta de diversos aspectos del papel desempeñado por sus departamentos en Cataluña.