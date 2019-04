Seis localidades cambian de alcalde tras la operación Púnica

Después de seis años, por primera vez las cámaras entraban en un pleno en la localidad de Parla. Se certificaba la dimisión del anterior alcalde, José María Fraile, imputado en la operación Púnica. Y ha sido muy breve, unos cuatro minutos: el gobierno socialista no ha permitido el debate.

A la mano derecha del ex alcalde le preguntan por las declaraciones del líder de los socialistas madrileños. Dijo que Fraile era un corrupto. Tomás Gómez -que fue el anterior alcalde en Parla- no se siente responsable de lo ocurrido y no piensa dimitir de su cargo como secretario general del PSOE en Madrid.

En el PP, Esperanza Aguirre echa la vista atrás y entiende por qué le podrían haber quemado el coche a su ex número dos, Francisco Granados, que está en la cárcel por esta operación.

No piensa en dimitir y afirma que "no parece que sea el momento de abandonar el barco justo en el momento en el que parece que se va a hundir".

Poco después la secretaría general del partido, María Dolores de Cospedal, afirmaba que "quienes dan la talla son los que saben resistir los momentos difíciles".

Cree que Rajoy tiene que repetir como candidato del PP para las próximas elecciones.