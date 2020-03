Carlos Zambrano, segundo diputado de Vox positivo por coronavirus

El grupo parlamentario de Vox ha informado de que un segundo diputado nacional, además de Javier Ortega Smith, ha dado positivo por coronavirus. Así lo ha avanzado la formación de Santiago Abascal por medio de un comunicado en el que, no obstante, no precisa el nombre de dicho diputado. Argumenta que no dará a conocer el nombre de los afectados a partir de ahora en "aras de la privacidad personal". "Se trata de un diputado nacional que no estuvo en Vistalegre ni ha estado en contacto con otros diputados nacionales durante los últimos diez días", destaca Vox en la nota de prensa.

No obstante, fuentes de Vox han asegurado que se trata de Carlos José Zambrano, diputado de la formación por la provincia de Cádiz. Según el partido, 52 diputados en el Congreso, que está siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias en cuanto a actuación médica y sobre la fijación de un protocolo que informe sobre los casos confirmados. Ante ello Vox quiere mostrarse "transparente y valiente". "Esperamos que el resto de las fuerzas políticas sean tan transparentes como nosotros en aras del interés general y de la detección y contención de la epidemia", concluye.

'Tele Congreso'

Los grupos parlamentarios del Congreso se han volcado con el teletrabajo, manteniendo una mínima presencia en la Cámara, donde la actividad ha quedado suspendida, y procurando en todo lo posible atender las recomendaciones del Gobierno para evitar su propagación. La flexibilidad horaria, el trabajo a distancia y el cumplimiento de las medidas para reducir el riesgo de contagio marcan el comportamiento de los diputados y trabajadores de los grupos. El grupo socialista explica que además de alentar las medidas de higiene marcadas por el Ministerio de Sanidad, ha animado a sus empleados a evitar comedores comunitarios, así como a recurrir siempre que sea posible a medios telemáticos para acometer sus tareas y reducir al mínimos los viajes, incluso dentro de España. Y además de evitar la "actividad presencial" y reforzar el teletrabajo ha dado facilidades en horarios y permisos a sus empleados con niños en edad escolar o personas dependientes a su cargo. Con similares criterios está actuando el grupo parlamentario popular, la segunda formación con más diputados y personal de la Cámara, y en consonancia con lo establecido para los trabajadores del partido ha ofrecido teletrabajo voluntario para los destinados en el Congreso y también en el Senado. De igual modo respalda el grupo popular medidas de flexibilidad horaria y el trabajo a distancia, algo que también fomentan los grupos de Unidas Podemos y Ciudadanos, siempre y cuando sea posible, apuntan fuentes de ambos grupos. Los diputados del PNV permanecen esta semana en sus respectivas circunscripciones del País Vasco y solo dos de ellos viajarán a Madrid, uno para asistir a la Junta de Portavoces, Aitor Esteban, y otro para la Comisión de Sanidad, únicos actos parlamentarios programados en la Cámara tras la suspensión de la actividad parlamentaria. Desde ERC se ha recalcado que sus instrucciones internas se refieren a la aplicación del plan interno dispuesto por el Congreso para su personal, en el cual se incluyen varias áreas de actuación que contemplan también el teletrabajo para reducir el riesgo. En el Senado la Mesa abordará la crisis pero sin reunirse físicamente.