La secretaria judicial del 20-S al juez antes de salir por la azotea: "Sácame de aquí. No hay salida"

La secretaria judicial atrapada en el registro en Economía el 20-S ha acusado al responsable del Teatro Coliseum de romper el pacto para que se pudiera camuflar entre el público para salir a la calle, por lo que tuvo que esperar y abandonar el local con los actores y los mossos que la escoltaban.

Montserrat del Toro, que ha testificado en el juicio al 'procés', ha explicado que, tras descartar las tres opciones de salir por la puerta principal de la consellería de Economía, ya que temía por su seguridad, los Mossos d'Esquadra le aconsejaron ir por azoteas y patios interiores para llegar hasta el Teatro Coliseum y salir por este local mezclada entre el público, ya que esa noche había función.

Fueron dos mandos de los Mossos, que iban de paisano, los que detallaron a la secretaria del juzgado de instrucción 13 de Barcelona el plan de salida diseñado por el mayor Josep Lluis Trapero, a instancias de su magistrado: saltar un murete de un metro de la azotea de Economía y, a través del patio contiguo, acceder al edificio del Teatro Coliseum, que da a la calle Gran Vía, a varios metros de la entrada en La Rambla de la sede de Economía.

La intención era que, una vez en el Teatro Coliseum, la secretaria judicial se mezclaría entre el público cuando finalizara la función y saldría entre el anonimato acompañada por ocho agentes no uniformados de los Mossos d'Esquadra. Siguiendo el plan, la testigo accedió por una puerta metálica de la segunda planta de Economía a la azotea -ocultándose para que no le hicieran fotos desde edificios contiguos para preservar su imagen- y saltó un "murete" de un metro, con la colaboración de los Mossos, que también la ayudaron para que se descolgara hacia la azotea del Coliseum, ya que en este caso la distancia era "mucho más alta".

"Recuerdo perfectamente el muro y el acceso a los camerinos, que eran unas escaleras muy estrechas y en bajada. Yo soy una persona de poco estatura y era imposible pegar un salto. Un mosso se puso de rodillas y me pidió que utilizara su rodilla como una escalera para subir al muro y luego me ayudaron a bajar por el otro lado", ha rememorado.

Una vez llegó al edificio del Coliseum, se introdujo por un "pasillito" a los camerinos del teatro, donde tuvo que permanecer más de media hora esperando, por las dificultades sobrevenidas que puso el responsable del local para proseguir con el plan previsto.

"El responsable del teatro se había arrepentido y ya no quería permitirme la salida por esta vía", ha denunciado ante el tribunal. En un relato en el que ha dado todo tipo de detalles, la secretaria judicial ha explicado que se encontró de nuevo atrapada, porque no podía volver para atrás, ya que la consellería de Economía estaba cerrada, ni salir por el teatro, porque su responsable "no quería facilitar" las cosas.

No obstante, ha destacado que los mossos consiguieron convencer al responsable del Coliseum, por lo que finalmente pudieron cruzar el teatro y llegar a la entrada, aunque la función ya había acabado y el lugar estaba vacío, porque había pasado demasiado tiempo encerrada en los camerinos. Además, las verjas del edificio ya habían sido bajadas, por lo que tuvieron que pedir al gerente que las abriera.

Finalmente pudo salir a la Gran Via, acompañada de los mossos que la custodiaban y de algunos actores que todavía quedaban en el establecimiento. Su salida del local tampoco fue tranquila, porque tuvieron que correr ya que, según ha apuntado, tenían ya a dos metros a algunos de los concentrados para protestar por los registros en Economía.

"Con mucho disimulo, fuimos al primer vehículo no logotipado de los Mossos, oculto detrás de una furgonetas", y una vez en el coche pudo poner fin a su odisea cuando ya se había superado la medianoche.

Con Gabriela de Torres, de Antena 3 Noticias Cataluña, hemos realizado el recorrido de la salida por las azoteas.