Óscar Puente acusa a el Supremo de "interpretar" la amnistía por no perdonar la malversación a Puigdemont: "No hay enriquecimiento"

El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, es entrevistado en directo este miércoles en el programa Espejo Público. Durante su intervención, se espera que el exalcalde de Valladolid aborde varios temas clave que han dominado la agenda política reciente en España. Entre los puntos a tratar, destacan la controvertida vuelta a España y posterior huida de Carles Puigdemont, así como el acuerdo de investidura entre ERC y el PSC, que ha permitido a los socialistas regresar al gobierno autonómico catalán tras 14 años.

Otro tema que seguramente se abordará en la entrevista es el nuevo sistema de financiación autonómica acordado entre ERC y el PSC. Este acuerdo ha generado críticas, incluso dentro del propio Partido Socialista, debido a las preocupaciones sobre posibles desigualdades entre los distintos territorios de España.

Problemas con los trenes

Además, Puente deberá enfrentarse a preguntas sobre los recientes problemas con los nuevos trenes adquiridos por Renfe. Desde el inicio del verano, miles de pasajeros han sufrido las consecuencias de retrasos, aglomeraciones y averías en las principales estaciones ferroviarias del país, como la de Chamartín en Madrid. Estas incidencias han incluido situaciones en las que los viajeros quedaron atrapados en trenes sin luz ni aire acondicionado durante horas, lo que ha generado un malestar significativo.

Por otro lado, el vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha criticado duramente a Óscar Puente por sus recientes declaraciones en relación a la Ley de Amnistía. Pons ha expresado su preocupación por lo que considera una presión indebida sobre el Poder Judicial por parte del Gobierno. Según Pons, las palabras de Puente podrían poner en entredicho la independencia del Tribunal Constitucional, especialmente en un contexto en el que la Unión Europea ya ha señalado preocupaciones similares en su informe sobre el Estado de derecho en España.

Puente habla sobre la Ley de Amnistía

La entrevista, Óscar puente asegurado que no hay ningún intento para presionar a los jueces y que en su caso, simplemente ha expresado una opinión autorizada asegurando que es una persona que ejercido su derecho durante más de 20 años.

Del mismo modo, ha querido defenderse de las acusaciones sobre una supuesta interpretación jurídica por su parte, por lo que ha hecho un paralelismo con el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña o el juzgado número 18 de Barcelona, ya que afirma que "conviene que pongamos sobre la mesa que en este momento hay amnistiados que han cometido delitos de malversación o que estaban siendo acusados por la comisión de un delito de malversación y que sin embargo, están disfrutando los beneficios de la Ley de Amnistía." También ha querido recalcar que lo que debería importarle al Tribunal Supremos es esta cuestión de los beneficiados de la Ley de Amnistía y no lo que diga él.

Asimismo, el ministro ha planteado una reflexión sobre si estos tribunales estarían cometiendo algún tipo de ilegalidad si no respetan el criterio del Tribunal Supremo, profundizando en la idea de la interpretación de la ley de amnistía. "Ha considerado que hay un enriquecimiento los delitos de malversación, los gastos que se han hecho para llevar a cabo actividades ilícitas como el referéndum ilegal, que suponen un enriquecimiento de quien la ha llevado a cabo, y eso desde la lógica jurídica y desde la lógica elemental no se entiende".

También ha querido hacer mención de la Ley de Amnistía explicando que esta es" una ley del gobierno, no del ejecutivo, sino que es una ley del parlamento de España", que ha sido aprobada con mayoría absoluta de los representantes de los ciudadanos. "Lo que tiene que hacer el poder judicial es aplicarla en sus términos sin hacer interpretaciones que son muy difíciles de entender, no desde la lógica jurídica, sino desde la lógica elemental".

"La ley de amnistía, lo que dice, es que los delitos de malversación será ministrables salvo aquellos en los que haya habido un enriquecimiento personal de quien los ha cometido, y eso es lo que no ha sucedido en el caso del process de Cataluña" Hablaba. Además, ha afirmado que está en desacuerdo al igual que el partido socialista y el gobierno central, pero lo que asegura es que "defienden la aplicación de las leyes del país, tal y como salen del parlamento".

El gobierno no pretende presionar a nadie

Sobre el malestar del Tribunal constitucional, Óscar Puente ha aseverado que él no ha pedido a ningún tribunal que se pronuncie en función de sus propios intereses sino conforme a derecho. "En el Constitucional ya son mayorcitos para saber qué deben hacer: la amnistía lleva un año en boca de toda España".

"El gobierno no pretende presionar a nadie, razonándolo, no descalificando a nadie", ha explicado asegurando que lo que no van a hacer es "quedarse callados" acogiéndose a la libertad de expresión contemplada en la Constitución española. "La misma libertad de expresión de los jueces antes de promulgar la ley. ¿A nadie le llamó la atención que se pronunciaran antes de que la Ley de Amnistía fuera promulgada? ¿Las manifestaciones con las togas puestas? ¿Es esa la misión del poder judicial? Libertad de expresión para todos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com