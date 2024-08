Óscar Puente carga contra el Supremo y dice sobre Puigdemont que "no hay por dónde agarrar que ha habido malversación"

La nueva fuga de Carles Puigdemont copó la actualidad política la semana pasada. Apareció en Barcelona tras siete años fugado. Y como por arte de magia, desapareció. El expresidente de la Generalitat ya se encuentra otra vez en Waterloo, según avanzó Jordi Turull. En este sentido, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado este lunes que la responsabilidad de esta nueva fuga recae en la Generalitat y que "no se le puede imputar ninguna al Gobierno de España". Además, ha criticado que el Tribunal Supremo (TS) no amnistíe el delito de malversación del que está acusado Puigdemont por el 'procés'.

"No hay por dónde agarrar la acusación de que ha habido malversación porque los independentistas se ahorraron de su peculio el dinero que les hubiera costado la campaña de la independencia o el referéndum ilegal", ha alegado Puente sin mencionar al Alto Tribunal o al magistrado que dirige la causa, Pablo Llarena.

Pide en una entrevista para RNE que los jueces interpreten las leyes "con arreglo, sobre todo a su tenor literal", en referencia a la ley de amnistía. "Nosotros lo que hicimos es promulgar una ley que tiene un tenor literal muy claro y lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretarla", avisa.

Junts "necesita redefinir su estrategia"

Puente destaca que "el Estado lo único que tiene en este momento en Cataluña es el control de fronteras y claro, estamos en un país que está en el espacio Schengen con Francia y, por tanto, los desplazamientos entre fronteras, entre Francia y España, son desplazamientos completamente libres".

Para el ministro de Transportes, "controlar la entrada de una persona en España a través de la Guardia Civil era muy complicado" al residir dentro de la Unión Europea. "Quien sí tenía acceso a Puigdemont y de hecho estuvo rodeado de Mossos durante buena parte de su acto en Barcelona, era la Generalitat y por tanto ahí recaen las responsabilidades", agrega Puente.

No considera que lo ocurrido con Puigdemont "beneficie al propio protagonista ni a Junts", que es un partido que "necesita redefinir su estrategia". "No puede ser que en Cataluña, el partido que más ha pesado en la historia de la comunidad autónoma, esté ahora al margen de los procesos de toma de decisiones", destaca.

Sobre la posición que tendrá Junts per Cat en el Congreso a la hora de apoyar las leyes del Ejecutivo, dice que "la situación no va a cambiar gran cosa". Esgrime que habrá cosas que la derecha independentista catalana apoye y otras que no. "No creo que descubramos nada en este momento si decimos que Junts es un partido conservador y por tanto hay cuestiones que, con independencia de la coincidencia que haya en algunas cuestiones democráticas de nuestro país, es evidente que hay otras en las que tenemos diferencias importantes y ahí va a ser difícil que lleguemos a un acuerdo".

