Santiago Abascal: "Este Gobierno ya no está en la calle y por eso incendia las calles"

Santiago Abascal ha tomado un Café con Susanna Griso y ha analizado con ella la actualidad política que rodea a España volviendo a mostrar su oposición a la gestión del Gobierno frente a la pandemia del coronavirus.

El líder de Vox ha asegurado que su partido recibe "el cariño, la gratitud y el aliento" en las calles, mientras que el Ejecutivo "no puede salir a la calle". "Nosotros lo que notamos es que podemos salir a la calle en un momento en el que el Gobierno no puede salir a la calle sin que un español se indigne, le increpe...Este Gobierno ya no está en la calle y por eso incendia las calles", ha dicho Abascal.

El político ha vuelto a culpar a Podemos de incendiar las calles tras los disturbios violentos ocurridos durante semanas en Barcelona después de la detención del rapero Pablo Hasél. Y, aunque personificó sus críticas en la figura del vicepresidente del Gobierno, el líder de Vox no hace distinción entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

"Los ataques del vicepresidente, insistentes, dirigidos a la Corona, al Jefe del Estado son absolutamente inaceptables, pero si los hace el vicepresidente los hace el presidente porque en ningún momento los ha desautorizado" y ha sentenciado: "Pedro Sánchez es absolutamente responsable de las declaraciones del vicepresidente".

Además, sobre la visita conjunta que hoy realizan Felipe VI y Pedro Sánchez a la planta de Seat en Martorell, Abascal ha ironizado con que el presidente del Gobierno "es capaz de pasearse con el Rey, mientras tiene un vicepresidente que dice que quiere acabar con la Corona".

Preguntado si ha retomado las conversaciones con Pablo Casado tras la fallida moción de censura presentada por Vox, Abascal ha reconocido que no. "No está en nuestra mano tener una relación con alguien que ha roto relaciones con nosotros", afirma el político.

La entrevista ha finalizado con una revelación del lado más íntimo del político que es su intención de pasar las vacaciones de Semana Santa con su familia y sobre todo con sus hijos.