Sánchez tilda la movilización militar rusa como "una huida hacia delante" de Putin

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en el foro 'Latin America, the United States and Spain in the global economy' de Nueva York. Desde la ciudad estadounidense, los líderes de la ONU se han enterado del anuncio del presidente ruso, Vladímir Putin, de una movilización militar tras sendas derrotas en Ucrania y de las amenazas nucleares. Sánchez ha exclamado que se trata de "una huida hacia delante" de Putin porque está perdiendo la guerra.

Sánchez ve los referéndums rusos en las zonas ucranianas ocupadas por las fuerzas del Kremlin como una opción que hay que descartar, que la comunidad internacional y España nunca van a reconocer. El jefe del Estado se ha mostrado prudente, no quiere escalar tensione verbal. Sigue abogando por ayudar a Ucrania con ayuda humanitaria. Occidente por el momento no dispone de información sobre si hay posibles movimientos en ese arsenal nuclear de Rusia, pero para Sánchez, la opción de Putin es muy sencilla: sacar las tropas de Ucrania.

Tacha los anuncios de Putin de "inadmisibles". Destaca que "entramos ahora en una fase mucho más crítica de la guerra, que es cuando el agresor se da cuenta de que va perdiendo la contienda". "Creo que la posibilidad de un corte de suministro total es real por la voluntad de un autócrata de convertir la energía en arma de guerra", apuntillaba el jefe del Gobierno español.

Occidente responde a las amenazas de Rusia

Los países de Occidente no han tardado en responder a las amenazas del presidente ruso y a su nuevo anuncio de movilización militar, mientras que los vuelos para salir de Rusia se agotan. El Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha exclamado este miércoles que los Veintisiete no se verán intimidados por Rusia. Mientras, los ministros de Exteriores de Bruselas se reúnen para afrontar la nueva situación de la guerra en Ucrania.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha replicado las amenazas de su homólogo ruso. Lanza un mensaje claro al Kremlin: "Una guerra nuclear no se puede ganar". Destacaba que la guerra "tiene como objetivo extinguir el derecho de Ucrania a existir".