Sánchez se reúne con DL y ERC para dejarles claro su rechazo al plan independentista

HOY TERMINA LA RONDA DE CONSULTAS

A las 17:00 horas, Sánchez recibirá al portavoz de ERC, Joan Tardà, y su adjunto Gabriel Rufián, y una hora después hará lo propio con el portavoz de DL, Francesc Homs. El líder socialista viene defendiendo que la intención de su reunión con los independentistas catalanes no es otra que decirles que 'no' a su proceso independentista y dejarles claro que no va a "buscar su apoyo".