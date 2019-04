Sánchez pide a sus bases apoyar un pacto "coherente" con los valores del PSOE

Sánchez ha transmitido este mensaje, en el que no menciona a Ciudadanos, en vísperas de la consulta en la que las bases deben decidir si respaldan o no el pacto con la formación de Albert Rivera, el único que por ahora ha suscrito el PSOE con vistas a la investidura de su secretario general.



La consulta en urna será este sábado, pero desde el viernes los afiliados pueden votar a través de internet si lo han solicitado previamente. Sánchez subraya que el pacto responde al objetivo que se marcó tras recibir el mandato del Rey de formar gobierno de "negociar, dialogar y entenderse con formaciones a la izquierda y a la derecha".



"Y ése es el resultado del acuerdo que hoy sometemos a vuestra consideración, a vuestra valoración, a vuestro voto. Un acuerdo progresista, un acuerdo reformista, un acuerdo donde todos hemos cedido para que gane España, pero que, sobre todo, es coherente con los valores centenarios del Partido Socialista Obrero Español", remarca Sánchez.



En el vídeo, grabado en el Congreso, se ve a Sánchez con un cuadro con la imagen del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, de fondo.



En opinión del secretario general, el pacto con C's hace frente a los cinco principales desafíos que tienen los españoles: la falta de oportunidades laborales, la desigualdad, la convivencia entre territorios, la regeneración democrática y la recuperación de derechos y libertades perdidos durante el Gobierno del PP.



Se trata de la primera vez en la que los afiliados del PSOE se pronuncian sobre un acuerdo de gobierno, si bien su opinión no es vinculante y la ratificación corresponde al Comité Federal, que se reunirá el próximo lunes.