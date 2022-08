Sánchez avisa que si Francia no aprueba el plan Midcat, tendrá que recurrir a Italia

Sánchez planea convertir a España en un suministrador de gas a Europa en el contexto de que hubiera una crisis energética. Pedro Sánchez ha comentado que en una de las primeras reuniones con el presidente francés Emmanuel Macron se abordó el tema de la interconexión energética y bromeó con que cuando ellos dos iban en pantalones cortos, Felipe González y François Mitterrand ya hablaban de interconexiones energéticas y no se ha avanzado mucho desde entonces.

Sánchez quiere tomar medidas ante una posible crisis energética

El presidente del gobierno quiere tomar medidas. En un contexto de crisis energética, convertir a España como suministrador de gas a Europa. Si no puede ser por Francia, será por Italia, de manera marítima. Y si no puede ser a través de Francia, el presidente del Gobierno lo deja claro, será por mar, a través de Italia: "Si no sale el plan habrá que buscar el plan B que es la interconexión con Italia".

El plan Midcat, en qué consiste

El Midcat, es un proyecto inicial, que podría estar financiado por Bruselas, que prevé la Comisión Europea. Esta iniciativa cuenta con la reiterada y persistente negativa de Francia. Consideran que este plan llevaría mucho tiempo en estar operativo. Sin embargo, el canciller alemán Olaf Scholz, insiste en que este proyecto salga a la luz y cobre vida ya que de esta manera, podría nutrirse del gas español.

En esta reunión, Sánchez ha puesto varios datos sobre la mesa. Uno de ellos es que España acapara el 30% de la capacidad de regasificación europea, lo que hace que sea un pilar clave para ser independientes del gas ruso. Además ha recordado que el proyecto tiene múltiples apoyos entre los que se encuentra España, Portugal y la Comisión Europea. También ha recalcado que sin el apoyo francés, "habrá que buscar el plan B que es la interconexión con Italia".

El plan de ahorro energético en España

El plan de ahorro energético del Gobierno entró en vigor hace dos semanas. Este plan tiene como objetivo la reducción de consumo energético de la demanda de gas y petróleo hasta el 5%. Y de esta manera cumplir el compromiso con Europa de reducir el consumo de gas hasta el 7%, antes del mes de marzo de 2023.

Su aplicación dependerá de las maneras de generar y obtener energía de los distintos países. Por ejemplo, Francia o Alemania tienen una situación más vulnerable. El 40% del gas del país es dirigido por Putin. En Italia, su ministro de Transición ecológica, Roberto Cingolani, cree que un punto clave dentro de su plan ahorro será reducir la calefacción.

Los expertos han asegurado que el plan de ahorro energético que ya está en vigor en España es un buen inicio para el ahorro. Por otra parte, piensan que lo importante vendrá en el invierno con las calefacciones donde realmente se podrá y notará el ahorrar.