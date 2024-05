Armengol descarta "con rotundidad" que hablara con Koldo García "para la contratación de la empresa", streaming en directo

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha comparecido este lunes en la comisión de investigación del Congreso que intenta esclarecer los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte de las administraciones públicas durante la pandemia del coronavirus. Esta cita se ha producido, tal y como acordó la Mesa de la comisión, que también ha citado a dos de sus exaltos cargos cuando se encontraba al frente del Gobierno de Baleares y pagó 3,7 millones de euros a 'Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL' por un lote de mascarillas defectuosas, que casi tres años después reclamó.

"No descarto que en esas conversaciones estuviera el señor García"

Francina Armengol ha admitido durante la sesión que habló con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, además de otros ministros para abordar la situación de crisis que provocó el COVID-19. Entre tanto, y preguntada por su relación con Koldo García, no ha descartado que pudiera haber hablado con su exasesor Koldo García, aunque niega haberlo hecho para hacer un contrato con Soluciones de Gestión. "No recuerdo todas las comunicaciones de hace 4 años por eso no descarto que en esas conversaciones estuviera el señor García, pero lo que puedo descartar con toda rotundidad es que hablara con el señor García para la contratación de esta empresa", ha dicho Armengol.

Según ha explicado, Armengol no conocía a Koldo del partido, sino como acompañante de Ábalos en actos públicos en Baleares. Podría haber hablado con él en alguna ocasión, pero "nunca" de contratos.

En la mañana de este lunes, el que fuera director general del Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-Salut), Manuel Palomino, había reconocido ante la comisión que en abril del año 2020, el Ministerio de Transportes les dio el contacto de Koldo García y que fue el quien le llamó y le puso en contacto con la empresa Soluciones de Gestión para comprar las mascarillas por 3,7 millones de euros.

No solo comparece Armengol, puesto que también lo harán el actual portavoz del PSOE en el Parlamento Balear, Iago Negueruela, que en aquel momento ejercía como consejero de Trabajo, Comercio e Industria del Ejecutivo Balares, y el que fue director del Servicio de Salud (IB-Salut) durante la pandemia, Manuel Palomino.

Desde que el caso Koldo se situara en el foco mediático, Armengol siempre se ha mostrado dispuesta a colaborar y dar explicaciones donde se le citase, e incluso llegó a realizar una comparecencia en el Escritorio del Congreso para exponer su explicación a los contratos del Ejecutivo balear que ella presidía en relación a empresas de la trama.

Los responsables del Servicio de Salud evaluaban los contratos

Francina Armengol ha concretado cuál es el sistema que seguían "escrupulosamente", y que consistía en que los contactos de suministros que llegaban en aquel momento se canalizaban hacia los responsables del Servicio de Salud, "que eran los encargados de evaluar la conveniencia de cada una de las operaciones".

"Yo no soy de esas"

Es la primera vez que una presidenta del Congreso comparece en una comisión de investigación parlamentaria. Armengol se ha mostrado tajante al asegurar que "jamás en la vida" ha tratado de ayudar "a ninguna empresa", puesto que asegura que "yo no soy de esas", ha dicho al portavoz del PP en la comisión Koldo del Congreso, Elías Bendodo, tras haber incidido en que transmitió de manera personal, tanto al ministro como en las reuniones de los consejos interterritoriales, la necesidad de abastecimiento de mascarillas y material sanitario en Baleares.

Armengol ha asegurado haber conocido los detalles de los expedientes "ahora, para informar con mayor rigor posible", a la vez que ha querido dejar claro que una presidenta de un gobierno autonómico "no está en la contratación de expedientes" y critica que los populares hayan dado forma a un "bulo" utilizado documentos que figuran en un expediente presentados "de forma aislada" y "fuera de contexto".

Niega que las mascarillas fueran falsas

Entre tanto, Francina Armengol ha negado, en calidad de expresidenta de Baleares, que las mascarillas fueran falsas. Ha explicado que la compra de material de uso civil se debió a la necesidad de tener "stock de seguridad", ya que necesitaba asegurar una desescalada para poder abrir después "de forma segura".

Al PP no le parecía bien el día de la comparecencia

El Partido Popular votó en contra de esta comparecencia de Armengol al considerar que se ha fijado en el día 13 para que pase desapercibida, ya que "el foco" estaría puesto sobre Cataluña tras las elecciones catalanas de este 12M. Aún así, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, avanzaba que su formación se encontraba preparando una "interrogación minuciosa” a la expresidenta de Baleares.

Por su parte, el portavoz del PP, Borja Sémper, emplazaba este lunes a la presidenta del Congreso a que aclare quién facilitó a su gobierno el contacto de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, vinculada a Koldo García y "señalada" por la Fiscalía Anticorrupción y por la Guardia Civil.

Sémper ha precisado que Armengol debe explicar también el motivo por el que reclamó el dinero con tres años de retraso, "sabiendo que la calidad de las mascarillas era mala" y cuando "la Fiscalía Anticorrupción ya se había personado hacía nueve meses en Baleares para requisar el expediente".

La presidenta de la Cámara Baja responde esta tarde sobre el contrato que firmó su gobierno con la empresa Soluciones de Gestión por 3,7 millones de euros y que resultó fallido, una empresa investigada por la Audiencia Nacional en la trama Koldo. "Hay algo más que sospechas sobre la actuación de la señora Armengol, que contrató ni más ni menos 3.700.000 euros a la empresa del caso Koldo, y además fue su Gobierno el que resultó estafado", decía.

Sémper consideraba que "lo preocupante es que después de esta estafa avaló a la empresa para que pudiera ser contratada por otras Administraciones". "Cuando el escándalo era ya tan mayúsculo, no pidió el Gobierno de la señora Armengol ni un céntimo de devolución, ni hizo los trámites oportunos para que la trama devolviera el dinero", finalizaba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com