San Sebastián presenta su campaña contra las agresiones sexistas bajo el lema 'No es no' de cara a la Semana Grande

El Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de San Sebastián ha organizado una campaña para tratar de prevenir y combatir las agresiones sexistas de cara a la Semana Grande, que comienza el próximo día 12, y las Euskal Jaiak y las Regatas, que se celebran a principios de septiembre. La campaña, cuyo lema es 'No es no', contempla, entre otras acciones, el reparto de 20.000 kits con guías informativas con mensajes para chicas y otras para los chicos.

El alcalde donostiarra, Eneko Goia, acompañado de la concejala de Igualdad, Duñike Agirrezabalaga, ha presentado en rueda de prensa esta campaña en la que ha incidido en la importancia de la implicación de la sociedad para hacer frente a este tipo de comportamientos y ha llamado a las víctimas a presentar denuncia cuando sucedan este tipo de agresiones ya que, según ha subrayado, "quien la hace la paga", tal y como demuestran las numerosas detecciones practicadas. Por su parte, Agirrezabalaga ha asegurado que "la violencia sexista es una de las manifestaciones más graves de la desigualdad existente" y ha lamentado que San Sebastián "no está al margen de este tipo de violencia, y los últimos casos son una muestra de ello".

"Aunque nos asusten las cifras, no quiero pasar sin agradecer a cada una de las mujeres que después del trago vivido, se deciden a denunciar. Esta denuncia es la que permite que los medios policiales y judiciales puedan intervenir, y finalmente, perseguir y condenar al agresor", ha resaltado. Asimismo, ha destacado la importancia de la "respuesta social de repulsa sin paliativos de estos ataques sexistas y la actitud ciudadana que se anima a pasar de ser un mero testigo, a tomar parte activa en la prevención o frustración de estas conductas delictivas contra las mujeres, bien alertando a más ciudadanos, bien acompañando a la víctima, o testificando en los juzgados para poder condenar a los agresores".

La edil de Igualdad ha explicado que el objetivo de esta campaña es "sensibilizar a toda la ciudadanía en la lucha contra violencia machista, y concienciarles de que a todos nos corresponde fomentar una actitud de respeto, igualitaria y no violenta". Para ello, se utiliza la frase 'No es no', "histórico lema utilizado por el movimiento feminista". En esa línea, ha trasladado un "mensaje positivo" a las chicas animándoles a "no ser víctimas pasivas", al tiempo que ha apostado por concienciarlas de que "pueden enfrentarse a la violencia y deben ser protagonistas activas en la denuncia y en la erradicación de la violencia". "Deben tener claro que la falta de respeto es siempre una agresión", ha añadido.

En cuanto a las acciones concretas de la campaña, se repartirán Acciones 20.000 kits con recomendaciones a chicas para evitar agresiones y relaciones de malos tratos, mientras que a los chicos se les invita a "tener una actitud activa" en contra de las agresiones machistas. Estos folletos los repartirán dinamizadoras/educadoras especializadas en cuestiones de igualdad, autodefensa y de prevención de la violencia sexista que se moverán por los espacios festivos de jóvenes para hablar de estas cuestiones.

Asimismo, se colocará una pancarta en el Ayuntamiento en la Semana Grande y se repartirá material informativo (80.000 ejemplares buzoneados) para dar a conocer a la ciudadanía las pautas de actuación que deben seguir ante los casos de agresiones y violencia sexista que puedan observar o padecer, y los recursos públicos que están a disposición de las mujeres.

También se repartirá una guía especifica a los conductores de Dbus y a los taxis y el protocolo de actuación y material de sensibilización a 180 bares del Centro y la Parte Vieja. Este material también se reparte y trabaja con las txosnas de Sagües. La información de este folleto pretende facilitar la actuación para los casos en los que se es testigo o víctima de alguna agresión. Agirrezabalaga ha señalado que se colocará un 'Espacio de información contra las agresiones sexistas' junto al kiosko del Boulevard en el que "se podrá consultar cualquier duda, inquietud, habrá información sobre iniciativas en contra de la violencia, se harán dinámicas para abordar estas cuestiones". Este espacio estará abierto del 12 de al 19 de agosto, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.30 a 22.30 horas.

Paralelamente, se va a trabajar en el fomento de la corresponsabilidad con el objetivo de "incidir en la necesidad de hacer un reparto equitativo de las tareas domésticas y de cuidados, ya que, hoy en día, son todavía las mujeres quienes se encargan mayoritariamente de este trabajo". Para ello, se repartirán 500 imanes y 500 pulseras. Finalmente, ha apuntado que toda esta campaña se va a reforzar con una sensibilización y difusión en las redes sociales, en las que se utilizarán los hashtag #ezezetzda #noesno #corresponsabilidad #erantzukidetasuna. También se difundirá la información de pautas y servicios en las pantallas de DBUS y en la pagina www.ezeztzda.eus www.noesno.eus y en medios escritos audiovisuales, prensa, radio y televisión.