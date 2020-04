Salvador Illa señala que "no habrá una carrera en la desescalada" a la nueva normalidad por el coronavirus

En el comienzo de la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dado las condolencias a los familiares y amigos de las 325 personas que han fallecido en las últimas 24 horas debido al coronavirus.

Tres parámetros, primero en cuanto "el Gobierno decretó el estado de alarma había un 35% de incremento de contagiados y ahora es del 1%". En segundo nivel ha puesto hincapié en el número de pacientes curados, una cifra que este miércoles ha supuesto 6.399 pacientes que han superado el Covid-19. También ha querido destacar que "hemos superado el pico y hemos doblegado la curva, donde más del 50% de los contagiados ya se han recuperado".

Illa ha querido señalar que en el momento que nos encontramos "el coronavirus no es un problema de España, es una pandemia global y afecta a las cinco grandes economías".

"Nosotros hemos superado la primera etapa gracias a las medidas que adoptó al Gobierno de España y ahora afrontamos a la segunda etapa, que será de desescalada. Este Plan para la transición hacia una nueva normalidad donde hay cuatro fases con una reglas comunes para todos y con unos marcadores de si se puede avanzar o no. No habrá una carrera en España para la desescalada. Entramos juntos en esta crisis y saldremos juntos", explica Illa. Cada fase tiene una temporalidad de 14 días y según la situación se pasará o no a la siguiente fase.

El ministro Marlaska ha señalado que "no debemos engañarnos. Va a ser una etapa difícil. Podemos ver la salida, pero no podemos obviar el sacrificio que tenemos por delante. Estas etapas muchas veces exigen más disciplinas. Vamos a seguir trabajando para garantizar y para cooperar con la sociedad para que se presten los servicios esenciales. El pasado domingo se puso en marcha un mecanismo de alivio para menores de 14 años: presenciamos una respuesta admirable. Hoy en el Congreso me preguntaba si consideraba desproporcionadas las sanciones. Los agentes cuando interponen una denuncia están actuando por todos nosotros contra los insolidario. No son 800.000 ciudadanos, hay muchos que reinciden. Toda la sociedad en su inmensa mayoría está siendo solidaria".