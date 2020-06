Salvador Illa recuerda que "la nueva normalidad no significa que el coronavirus haya acabado"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido en el Congreso de los Diputados cómo cada semana para explicar la gestión de su ministerio durante el coronavirus.

Durante dicha comparecencia ha señalado que "la nueva normalidad no significa que la epidemia haya acabado" pese a que el 52% del territorio español se encuentra a un paso de esa nueva normalidad tras pasar tres fases por el coronavirus. Además ha insistido en que debemos ser prudentes y no bajar la guardia para evitar rebrotes.

Este viernes anunciará las provincias que pueden pasar de fase de desescalada, donde ya toda España está en la fase 2 de la desescalada o en la fase 3. En la fase 2 de la desescalada se encuentra la Comunidad de Madrid, Castilla y León y las regiones de Lleida y Barcelona. El resto del territorio de España se encuentra ya en la fase 3 de la desescalada por el coronavirus.

Por lo que Illa ha insistido en que gran parte de los ciudadanos, el 48% aún se encuentra en mitad de las fases al estar en la fase 2 de la desescalada. Además ha señalado que el plan de desescalada está dando sus frutos ya que poco a poco se está recuperando las actividades económicas y en breves habrá libertad de circulación.

Illa ha reconocido que "es verdad que en España han muerto este año mas que las que habría muerto en la misma época el pasado año". Pero también ha querido matizar que "no todos los fallecidos se pueden atribuir al coronavirus, no es así". También ha reconocido que no ha llegado todo el material sanitario que el Gobierno compró a China debido al coronavirus.