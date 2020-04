Salvador Illa: "Estamos en la fase de ralentización del coronavirus, pero quedan semanas difíciles en los hospitales"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que se ha consolidado la ralentización del virus, y ha fijado como siguiente objetivo reducir aún más la propagación y descender los contagios más para que el número de altas supere al de nuevos enfermos. Esta es una de las consideraciones que está realizando el ministro en su tercera comparecencia ante la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, que ha comenzado, como viene siendo habitual, con un minuto de silencio por los fallecidos por el Covid-19, que ya se ha cobrado la vida de 14.555 personas. Los fallecidos nuevos hoy son 757 una cifra que supone un incremento del 5 %, según ha comentado el ministro, quien ha incidido no obstante en que el incremento diario medio la pasada semana era del 9 % y en la presente se sitúa en torno al 6 %. "Cuando hablamos de personas fallecidas no hay datos buenos", ha dicho el ministro, quien a continuación ha añadido que los datos en global confirman "la estabilización de la curva, su aplanamiento". "Hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y ya estamos en la fase de ralentización", ha afirmado. Pero a continuación, el titular de Sanidad ha admitido que la necesidad de camas de UCIS presenta un retraso respecto a la notificación de los casos. Del total de casos confirmados hoy, más de 7.000 personas han precisado ingreso en UCI. No obstante, según ha señalado, el incremento diario medio de la pasada semana era del 6 %, mientras que ésta se sitúa en torno al 3%. Hace dos semanas -ha dicho- el incremento de ingresos en UCI era del 16 %. Illa ha insistido en que "todavía quedan semanas difíciles para nuestro sistema sanitario" y que por ello se han ampliado las medidas para acelerar el proceso de ralentización de contagio con el objetivo de "salvar vidas y ayudar a nuestro sistema de salud a cuidar a los pacientes más graves". De lo que se trata, una vez consolidado la ralentización del virus, es, a su juicio, de reducir aún más la propagación y hacer descender los contagios más todavía. "Necesitamos lograr que el número de altas supere al de los nuevos enfermos porque con ello conseguiremos que los hospitales vayan recuperando paulatinamente su capacidad", ha concluido al respecto.

El número de infectados registrados llega a 146.690, un 4 % de incremento, cuando hace una semana el incremento era el del 7 %. Las comunidades con más infectados son Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha. Más de 7.000 personas han ingresado en las UCIs. Ya han resultado curados 48.021.

Las medidas tomadas, confinamiento y parón en la actividad económica, ha producido esta semana un descenso de entre el 8 y el 10 % con respecto a la anterior. Es necesario mantener el esfuerzo para contener la expansión de la pandemia, por lo que el Gobierno solicitará la prórroga del estado de alarma. Illa también ha relatado los esfuerzos para adquirir material y facilitar la fabricación nacional del material necesario.

También ha pedido la implicación de todos para combatir los bulos y la desinformación.