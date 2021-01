Salvador Illa dejará el Ministerio de Sanidad al comienzo de la campaña electoral catalana

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirma su salida del Ministerio de Sanidad para el comienzo de las elecciones en Cataluña y en quince días detallará su propuesta electoral.

Salvador Illa, designado esta semana por el PSC como próximo candidato para la presidencia de la Generalitat catalana, confirma en una entrevista su salida de Salud pese a la continuación de la pandemia del coronavirus y recuerda que debido al inicio de la campaña de vacunación "estamos en el principio del fin", motivo que le hace asumir "un nuevo reto".

El anterior elegido como cabeza de lista por los socialistas para la campaña catalana era Miquel Iceta, algo que fue aceptado por el ministro un día antes de confirmar su candidatura. Según afirma el responsable de Salud, ya habló de su posible presentación en el mes de noviembre pero "la decisión no se tomó hasta el último momento". "El día antes de hacerlo público yo no lo comuniqué, pero entiendo que le correspondía a Iceta y dependía de él", afirma Illa.

El ministro fue criticado por la oposición por presentar su candidatura. "La nefasta gestión de la pandemia como escaparate", escribió el Secretario General de la bancada popular, Teodoro García Egea. Ante la pregunta de si usará su cargo en el Ministerio para hacer campaña, Illa responde: "Voy a desempeñar el cargo como he hecho hasta ahora. Haré campaña cuando llegue el momento".

Salvador Illa no considera el cambio de rumbo en su carrera política una forma de priorizar al partido socialista frente a las labores del Ministerio: "Contribuir a ofrecer un gobierno que trabaje para el reencuentro en Cataluña, para mejorar la convivencia, no es un acto partidista sino de servicio público".

Sobre la pandemia del coronavirus

A pesar de las críticas recibidas en Cataluña por su gestión de la pandemia de la covid-19, Illa asegura que como futuro candidato no valorará el trabajo del Govern catalán sobre la situación epidemiológica en la región.

El ministro augura la inmunización de un 70% de la población para los meses de verano lo que llevará a "pensar en otros escenarios" como una posible flexibilización de las medidas sanitarias, pero afirma respecto al uso de la mascarilla obligatoria que "habrá que ver si no debe permanecer en algunos ámbitos". En cuanto al hecho de realizar un listado con los nombres de las personas que han decidido no tomar el fármaco contra la covid-19, Illa afirma su relevancia para el historial clínico y puntualiza: "La vacunación no puede ser un requisito sin más para acceder a un puesto de trabajo, pero sí puede plantearse en determinados ámbitos".

Planes para Cataluña

En vistas a su elección, el ministro ha recordado su negativa de gobernar con ERC por su defensa a la independencia mientras pues su partido considera "ese no es el horizonte que necesita Cataluña". Sin embargo, el ministro no niega dialogar con la formación. "No hay posibilidad de formar gobierno con ERC, pero eso no significa que no se pueda llegar a pactos", detalla.

Salvador Illa no rechaza del todo apoyar al candidato republicano Pere Aragonès, como ERC facilitó la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero Illa afirma sus aspiraciones de "liderar el reencuentro", y añade: "No va a haber un gobierno del PSC con ERC ni apoyo a ningún gobierno liderado por nadie que defienda la independencia".

En cuanto a la posible concesión de indultos a los políticos encarcelados tras el procés, el ministro señala: "Abrir una década fructífera para Cataluña y para España requiere aliviar tensiones, favorecer el diálogo y mirar hacia el futuro, siempre con respeto a la ley".