Miquel Iceta, partidario de que los presos del 'procés' pasen el confinamiento por el coronavirus en casa

El líder del PSC, Miquel Iceta, considera que "no hay que hacer distinciones entre presos" y que, por este motivo, los independentistas encarcelados por el 'procés' deberían poder pasar el confinamiento en sus casas si el reglamento así lo permite para quienes ya estén trabajando en el exterior. "Creo que no hay que hacer distinciones: todos los presos en tercer grado pueden pasar el confinamiento en casa y los que estaban desempeñando trabajos fuera de la prisión también se pueden acoger, según lo que establece el reglamento penitenciario", ha expuesto en una entrevista en Ràdio 4.

No entiende al Tribunal Supremo

Para Iceta no tiene sentido tratar a los presos independentistas de forma distinta al resto de internos y por eso deberían ser los funcionarios del Departamento de Justicia de la Generalitat -que tiene las competencias penitenciarias- quienes analizaran cada caso concreto para después, atendiendo a la normativa, determinar dónde se debe pasar el confinamiento. En este sentido, ha admitido "no entender" la comunicación del Tribunal Supremo (TS) que advertía de que se podía incurrir en riesgo de prevaricación si se permitía que los políticos presos pasaran el confinamiento en sus domicilios. "Siempre espero que el TS sea algo así como la última instancia y que se pronuncie cuando haya decisiones que considere que no han respetado la legalidad. En este caso hubo una especie de actuación preventiva que yo, la verdad, no entendí mucho", ha continuado. Iceta ha destacado que en todo este asunto la Conselleria de Justicia "está actuando absolutamente desde el respeto a la ley, al reglamento penitenciario y a su competencia de prisiones, que es plena".