Sáenz de Santamaría culpa a los partidos independentistas de que Barcelona no haya logrado la EMA y los tacha de ser los "más anticatalanes"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha culpado a los partidos independentistas de que Barcelona no haya sido elegida sede de la Agencia Europea del Medicamento y ha considerado que esas fuerzas políticas son las más anticatalanas y las que más daño han hecho en nombre de Cataluña.

Sáenz de Santamaría se ha expresado en estos términos en la sesión de control al Gobierno del pleno del Senado, en respuesta a una pregunta del senador de Ciudadanos Francisco Alegre, interesado en conocer qué evaluación hace el Gobierno sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. "A la postre se ha demostrado que los partidos independentistas son hoy por hoy los partidos más anticatalanes. Han hecho daño más que nadie a Cataluña en nombre de la propia Cataluña", ha señalado la vicepresidenta, que les ha criticado por llevar los problemas de las instituciones a las calles y a las casas de la ciudadanía.

Según su criterio, aunque la aplicación del artículo 155 ha permitido restaurar la legalidad y la normalidad institucional, es tan "grande" el "deterioro" de la convivencia que "no se arregla con disposiciones normativas", sino que costará "muchísimo trabajo y esfuerzo" revertirlo. Y para conseguirlo, ha añadido, habrá que contar "las verdades del barquero" y hablar del "egoísmo y las mentiras" de los independentistas, que han impedido, por ejemplo, que Barcelona sea la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).

"Los mayores anticatalanistas que se sientan en esta Cámara, en el Senado y en el Parlamento de Cataluña, son precisamente los independentistas. Ahí está la factura y la fractura que le están dejando a Cataluña", ha insistido Sáenz de Santamaría. Ha asegurado, asimismo, que el artículo 155 ha permitido "devolver la voz" y el autogobierno a los catalanes con la convocatoria inmediata de las elecciones autonómicas para el 21 de diciembre y restablecer la legalidad.

Como barcelonés, Francisco Alegre ha lamentado que su ciudad no sea la sede de la EMA, después de que los socios europeos -ha argumentado- hayan decidido que "no iban a salir de Guatemala (en alusión al brexit) para meterse en Guatepeor". Alegre, además, ha sostenido que Ciudadanos cree una medida "acertada" la convocatoria de elecciones autonómicas, pero ha alertado de que no se está actuando "con toda la diligencia" para acabar con la "brecha" en la convivencia en Cataluña.

Sáenz de Santamaría ha compartido que Barcelona hubiera sido "una gran sede" de la EMA y ha agradecido a todas las instituciones del Estado que se implicaran, "y mucho", en esa candidatura. "El voto en contra que ha tenido la candidatura de Barcelona ha sido precisamente el voto de los independentistas", ha sentenciado. Tras preguntarse cómo se puede defender esa candidatura "cuando el exconseller de Sanidad está fugado de la justicia y el expresidente Puigdemont se dedica en Bruselas a convocar actos contra la UE", ha zanjado: "Han sido ellos los verdaderos causantes de un daño inmenso que se ha hecho en Cataluña".